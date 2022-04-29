Эксперты рассказали, сможет ли дача заменить покупку овощей

В последнее время сложно не заметить, что покупка ингредиентов для обычного овощного салатика может нехило ударить по карману.

Как и недовольство горожан, цены на продукты по-прежнему продолжают расти. А ведь этот год, возможно, последний перед реальными трудностями в условиях западных санкций.

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Высокий спрос

Несмотря на весьма капризную погоду, совсем скоро в Приамурье откроется дачный сезон. Огород и свой урожай могут быть очень даже кстати в нынешней ситуации. Стало ли это поводом для ажиотажа? Чтобы ответить на этот вопрос, наш корреспондент направился в специальные магазины для огородников.

Будний день, девять утра, вроде поздновато уже закупаться, но, тем не менее, кто-то да пришёл за семенами или особыми снастями. И так в магазине уже несколько месяцев. Повышенный спрос наблюдается с марта, рассказала нам одна из продавщиц.

Конечно, ажиотаж есть. Даже те, кто уже хотели было забросить огород, вернулись к этому делу. Все понимают, что без дачи сейчас никуда. Повышение цен тоже сыграло свою роль, у нас в магазине они поднялись, но потом опустились и пока держатся на одном уровне.

В других торговых точках так же отметили, что людей, желающих купить семена и различные дачные снаряжения, стало в разы больше. Правда, продавцы не спешат называть происходящее ажиотажем.

Прибавилось народу. На этой неделе вроде небольшой спад, но на прошлых хорошо покупали. Но мне кажется, год просто для нас (продавцов. - Прим. ред.) удачный. Нечего наводить панику раньше времени.

Выгодное вложение

Тем не менее, на огороды ринулись не только бывалые амурчане, но и молодёжь. Мы поговорили с несколькими из них.

В связи с нынешней ситуацией, нужно приложить максимум усилий, чтобы обеспечить себя всем необходимым, считает молодой отец Антон. Благовещенцу 25 лет, у него есть двухлетний сын.

На мне ответственность за мою семью. Ещё зимой думал, что поеду к бабушке на огород, засадим буквально пару грядок. А сейчас понимаю, что надо потрудиться, чтобы были свои овощи и картофель. Цены выросли ведь не только на продукты, но и на памперсы, смеси для детей. И любая экономия может помочь, особенно молодым семьям.

Помимо этого, амурчане придерживаются мнения, что дачный труд сейчас - выгодное вложение. Об этом нам рассказала 23-летняя благовещенка Светлана.

Мои родители несколько лет назад приобрели свой огород. Мы три года вообще не покупаем картошку. Лето и большую часть осени не покупаем сезонные овощи. Тыква, морковь, свёкла у нас есть всю зиму. Приятно, но мне казалось, что на это тратится слишком много усилий. Они перекрывали для меня выгоду в сравнении с магазинными овощами. А в нынешней ситуации с подъёмом цен и постоянно меняющимися перспективами я как-то пересмотрела своё отношение к огороду. Пообещала помогать, чтобы просто сэкономить потом деньги, - высказалась девушка.

Сможем сами

Правительство Приамурья заявило, что регион должен обеспечивать себя овощами на 80%. Были обсуждены и меры поддержки для аграриев и овощеводческих предприятий. И, по мнению, амурского фермера Евгения Соколовского, именно содействие сделает дачное импортозамещение в области не только возможным, но и быстрым.

Однозначно считаю, что Амурская область может кормить себя сама и овощами, и картофелем. Главную роль будут играть организованные хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которые объединят личные подсобные хозяйства. Приусадебные и дачные производства тоже внесут свою лепту. На сегодняшний день около 80% картофеля выращивают именно личные подсобные хозяйства и лишь 15% - фермерские.

Евгений Соколовский отметил: главное, чтобы работа на огороде была не насилием, а радостью для людей. Тогда дачные приусадебные участки будут не только гарантировать продовольственную безопасность семьи, но и обеспечат всем хорошее времяпровождение.

К мнению фермера присоединился и начальник благовещенского районного отдела амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Павел Александрович Жирнов. Специалист отметил, что благодаря даче можно обеспечить себя на 95% картофелем и на 50% - капустой.

Огородные овощи могут частично заменить ту продукцию, которую раньше люди покупали в магазинах. Томаты, огурцы, перцы, баклажаны - всем этим можно обеспечить себя с конца июля по начало октября. А луком и чесноком - на целый год.

Бояться, что будут проблемы с семенами, сейчас также не стоит. Ведь закупили их ещё в декабре, и они не попали под санкции.

В России есть возможность вырастить свои семена, просто это уже задача перед семеноводческими предприятиями. Любой импортный сорт может быть заменён российским, - заключил эксперт.

Огороды не заменят всё

Однако стоит понимать, что огородники-любители не смогут вырастить и предоставить необходимое количество овощей и картофеля для всей области. По словам председателя общественного совета при министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области Виктора Юрьевича Черемисина, у этого есть две объективные причины.

Во-первых, дачники выращивают мало овощей, и в первую очередь они это делают для своих семей. Дачники - не фермеры, которые производят большие посадки, для того чтобы использовать свою продукцию для продажи. Любители продают, конечно, излишки. Некоторые за счёт этого и живут, но это количество для горожан, для серьёзного продовольственного потребления очень незначительно, - рассказал экономист.

Вторая причина - благовещенские огородники очень ценят свой труд, а потому цены на домашние овощи нельзя назвать гуманными.

У нас есть Китай и Средняя Азия, которая способна обеспечить фруктами и овощами огромные регионы, включая Россию. И они этим занимаются в промышленных объёмах. Дачное выращивание фруктов и овощей должно быть. Оно приносит людям плоды, удовольствие и некоторые деньги, но оно не заменит промышленную продовольственную поставку, - заключил эксперт.

Быть или не быть

Получается, дачное импортозамещение возможно, но только с условием поддержки от государства. Необходимо наращивать темпы промышленного выращивания и логистики, которая позволит продавать овощи и картофель во все регионы. Любительский огород же является не полной заменой покупной продукции, а всего лишь хорошим подспорьем для каждой амурской семьи. И в нынешней не самой простой экономической ситуации этого может быть более чем достаточно.