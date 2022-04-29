5 идей, как использовать антресоли

Антресоль достаточно часто встречается в квартирах и домах с высокими потолками. По сути, это дополнительный этаж с полезной площадью, которую можно рационально использовать.

Во-первых, на антресоли, если позволяет площадь, можно сделать дополнительную спальную зону.

Во-вторых, на антресольном этаже можно оборудовать рабочее место, однако в данном случае стоит продумать освещение. Лучше всего оборудовать рабочее место у окна.

В-третьих, антресоль может служить просто местом для отдыха, где можно полежать, посидеть в удобном кресле и почитать книгу вне суеты.

В-четвертых, антресольный этаж можно оборудовать под игровую зону для детей.