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53 минуты назад

5 идей, как использовать антресоли

runews24.ru

Антресоль достаточно часто встречается в квартирах и домах с высокими потолками. По сути, это дополнительный этаж с полезной площадью, которую можно рационально использовать.

5 идей, как использовать антресоли
Фото: runews24.rurunews24.ru

Во-первых, на антресоли, если позволяет площадь, можно сделать дополнительную спальную зону.

Во-вторых, на антресольном этаже можно оборудовать рабочее место, однако в данном случае стоит продумать освещение. Лучше всего оборудовать рабочее место у окна.

В-третьих, антресоль может служить просто местом для отдыха, где можно полежать, посидеть в удобном кресле и почитать книгу вне суеты.

В-четвертых, антресольный этаж можно оборудовать под игровую зону для детей.

В-пятых, антресоль может служить местом, где можно устроить уютную библиотеку. Рядом с полками стоит поставить пару удобных кресел и лампу с подходящим освещением. Более удачное место для размышлений и чтений будет трудно подыскать.

Дом и сад,
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