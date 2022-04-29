Чек-лист: 5 способов вернуть белизну вещам

Белоснежные вещи, увы, зачастую со временем приобретают желтоватый или сероватый оттенок. Виной тому множество факторов, в числе которых неподходящая температура воды при стирке, использование дезодорантов и даже неправильное хранение. Испортить белую вещь довольно легко, а вернуть ей первозданный цвет гораздо сложнее. «Рамблер» составил чек-лист подручных средств, с помощью которых вы сможете надолго сохранить идеальную белизну вещей.
Чтобы белье и одежда не желтели, при стирке вместо дорогостоящего отбеливателя можно использовать аспирин. Достаточно добавить вместе с бельем в барабан стиральной машины четыре таблетки аспирина. Если же вам необходимо удалить с одежды пятна от пота, аспирин надо растолочь, смешать с небольшим количеством воды, нанести получившуюся кашицу на пятна и оставить на 2-3 часа. Затем немного потереть пятна и постирать обычным способом.
Белье положите в таз, залейте теплой водой, опустите в нее несколько долек лимона, добавьте чайную ложку перекиси водорода и оставьте на 40-60 минут. После этого одежду необходимо постирать руками или в стиральной машине.
Отлично справится с задачей возвращения белизны вещам борная кислота. Столовую ложку средства надо смешать с необходимым количеством стирального порошка и добавить в стиральную машину. Правда, увлекаться таким способом отбеливания не стоит: использовать борную кислоту можно не чаще одного раза в 4-5 стирок.
Удалить пятна от тонального крема или помады с белой одежды поможет простой мякиш белого хлеба. Сделайте из него шарик и аккуратно промокните пятна. После этого постирайте вещь. Лучше использовать этот способ сразу после того, как вы «посадили» на одежду пятно.
Для того, чтобы отбелить одежду можно использовать эти средства, которые наверняка всегда есть в доме. Две части жидкости для мытья посуды с одну часть соды и четыре части жидкости для мытья посуды, добавьте 1,5-2 литра теплой воды и замочите в ней одежду на 3-4 часа. После этого постирайте обычным способом. Если требуется отбелить лишь некоторые места на одежде, в смесь перекиси, соды и моющего средства воду добавлять не стоит: необходимо лишь нанести получившуюся субстанцию на пятна и оставить на то же время. После этого постирать.