Эксперт рассказала, как избавиться от известкового налета в душе

В социальных сетях обсуждают необычный лайфхак по очищению душевой кабины. Подробную инструкцию опубликовал сайт Express.
Известковый налет появляется из-за жесткой воды: содержащиеся в ней соли щелочноземельных металлов, магния и кальция, оседают на поверхностях белыми хлопьями. Справиться с ним, по мнению эксперта по уборке миссис Хинч, можно с помощью белого уксуса.
"Мой муж всегда очищает душевую кабину с помощью белого уксуса. Он разбавляет его в равных пропорциях с водой, распыляет получившийся раствор на загрязненные участки и по истечении 10-15 минут протирает поверхность полотенцем", — сообщает миссис Хинч.
Белый уксус — одно из самых эффективных и бюджетных бытовых средств для очистки поверхностей, покрытых известковым налетом. Кислота может растворить белый осадок от жесткой воды простым замачиванием.