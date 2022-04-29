Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
35 минут назад

Эксперт рассказала, как избавиться от известкового налета в душе

Газета.Ru

В социальных сетях обсуждают необычный лайфхак по очищению душевой кабины. Подробную инструкцию опубликовал сайт Express.

Эксперт рассказала, как избавиться от известкового налета в душе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Известковый налет появляется из-за жесткой воды: содержащиеся в ней соли щелочноземельных металлов, магния и кальция, оседают на поверхностях белыми хлопьями. Справиться с ним, по мнению эксперта по уборке миссис Хинч, можно с помощью белого уксуса.

"Мой муж всегда очищает душевую кабину с помощью белого уксуса. Он разбавляет его в равных пропорциях с водой, распыляет получившийся раствор на загрязненные участки и по истечении 10-15 минут протирает поверхность полотенцем", — сообщает миссис Хинч.

Белый уксус — одно из самых эффективных и бюджетных бытовых средств для очистки поверхностей, покрытых известковым налетом. Кислота может растворить белый осадок от жесткой воды простым замачиванием.

Дом и сад,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители