Эксперт рассказала, как избавиться от известкового налета в душе

"Мой муж всегда очищает душевую кабину с помощью белого уксуса. Он разбавляет его в равных пропорциях с водой, распыляет получившийся раствор на загрязненные участки и по истечении 10-15 минут протирает поверхность полотенцем", — сообщает миссис Хинч.