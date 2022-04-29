Как сэкономить на покупке продуктов на майские праздники

Майские праздники — это ароматные шашлыки и посиделки на природе. Но организация выходных может нанести удар по бюджету, если не подойти к покупкам с умом.По просьбе редакции IT-специалист Николай составил дневник трат, в котором поделился личным опытом онлайн-шопинга и лайфхаками, которые помогают его семье грамотно распоряжаться деньгами.

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О себе

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Возраст: 37 лет. Город: Москва.Семья: жена и ребенок 11 лет.Должность: специалист it-сферы, frontend-разработчик.Общий доход семьи: 180 тысяч рублей в месяц.

Об опыте интернет-покупок продуктов

Мы всегда ждем майские с радостью и нетерпением. Это повод встретиться с друзьями и родными, провести время на природе, открыть сезон шашлыков, надышаться свежестью и ароматами весенних цветов. Но вот вопрос: как не испортить предвкушение праздника рейдами по магазинам и сэкономить на закупках всего необходимого? Для нас ответом стали онлайн-покупки.

Мы с женой уже много лет регулярно заказываем продукты и товары для дома онлайн. За это время, наверное, опробовали все существующие торговые площадки. Начинали еще с доставки «Седьмого континента», потом довольно долго отоваривались в «Утконосе». В последние год-полтора перешли на СберМаркет, и нашу большую предпраздничную закупку продуктов тоже сделали здесь.

Запасы на две недели, включая праздничный стол

В моей семье большая закупка продуктов и товаров для дома обычно происходит два раза в месяц. Делая крупный заказ, мы стараемся максимально избавить себя от посещения магазинов на ближайшие две недели.

Так как мы пользуемся СберМаркетом давно, то сразу заходим в те магазины, которые больше всего нам подходят. Хотя раньше, конечно, экспериментировали, сравнивали цены и скидки, заказывали в разных супермаркетах.

Кроме продуктов и сопутствующих товаров для шашлыка, нам надо было купить еще еды для дома. По традиции, в начале мая мы не только устраиваем пикники на природе, но и открываем сезон летних блюд: готовим щавелевый суп и пирожки с мясом и зеленью.

Продукты для майского пикника

Первым делом отрываем страницу «Глобуса» и сразу переходим в раздел спецпредложений. На этот раз здесь есть шпикачки со скидкой в 31 процент, их мы с удовольствием приготовим на решетке. Также берем копченую индейку и охотничьи колбаски, и то, и другое в вакуумной упаковке, а значит прекрасно доживет до 9 мая. Здесь же с большими скидками покупаем разные соусы для шашлыков.

В прошлом году мы ради эксперимента купили в кулинарии замаринованное мясо на шашлык и остались довольны. Нам не пришлось ничего специально выбирать, нарезать, готовить маринад: просто достал из упаковки — и на огонь. Очень удобно. В этом году «Глобус» предлагает трехкилограммовую упаковку замаринованной шашлычной мякоти. В дополнение берем побольше шампиньонов, чтобы запечь их на мангале.

Мясные продукты на ближайшие две недели

Тесто и мясной фарш на пирожки мы берем только собственного производства «Глобуса»: и то, и другое выше всяких похвал. Кроме того, покупаем мясные полуфабрикаты, чтобы было чем питаться в ближайшие две недели: у нас это два вида котлет и гуляш. Из готовых блюд на этот раз выбираем мясной хлеб и паштет. Помимо кулинарии заходим в мясной отдел «Глобуса», чтобы купить плечо индейки на бульон и филе про запас.

Молочные продукты, овощи и яйца на ближайшие две недели. Их мы будем выбирать в магазине «ВкусВилл». Здесь мы покупаем картошку, огурцы и помидоры — побольше, чтобы хватило и на шашлыки, и на каждый день. Как обычно — морковь, лук, капусту и свеклу, на этот раз уже молодую. Большинство товаров «ВкусВилл» продает под собственной торговой маркой, и они вполне достойные на вкус. Мы регулярно берем сыр, сметану, творожки, йогурты.

Щавель для супа и свежую зелень не заказываем, их проще купить в овощном магазине по соседству. Напитки, розжиг, решетку, уголь и одноразовый мангал на шашлыки привезут наши друзья. Но и эти товары можно тоже заказать в СберМаркет.

Бытовая химия

Переходим в «FixPrice». Накануне майских праздников мы стараемся устроить большую весеннюю уборку. В этом году все совпало идеально: в субботу 30 апреля наводим чистоту и порядок, а в воскресенье 1 мая веселимся по полной программе!

В «FixPrice» мы пополняем запасы бытовой химии и полезных хозяйственных приспособлений. Дезинфицирующие спиртовые салфетки за последние два года прочно вошли в наш обиход — берем сразу две пачки.

Общая стоимость покупок: 11 143 руб. Крупы и сахар у нас еще остались с прошлого раза, эти запасы мы пополним со следующей крупной доставкой, которую закажем уже после майских праздников. Лайфхак: все товары с длительным сроком годности мы покупаем во время распродаж.

Доставка

Для тех, кто заказывает впервые, доставка будет бесплатной. Мне же она обошлось в 587 рублей. От каждого магазина приезжает свой курьер, а цена доставки зависит от веса товаров. Большие «плановые» заказы стоят по 229 рублей: в моем случае такие были в «Глобусе» и «ВкусВилле», а вот из «FixPrice» получилась «быстрая» в 129 рублей.

Я выбрал удобные для себя временные интервалы в промежутке с 13 до 15 часов, так как работал в тот день из дома. Курьеры уложились в положенный срок.

Если бы накануне праздников мы решили объехать «Глобус», «ВкусВилл» и «FixPrice» самостоятельно, то один только бензин нам обошелся примерно столько же, сколько доставка, если не больше. Кроме того, мы непременно бы где-то перекусили, а это еще минимум тысяча рублей. Покупка акционных товаров позволила нам сэкономить 707 рублей. Так с помощью СберМаркета мы с лихвой компенсировали стоимость доставки из трех магазинов.

Промокод LN300 от СберМаркета дает скидку 300 рублей на первый заказ от 1500 рублей.