Эксперты рассказали, как правильно стирать одеяло

Стало известно, где лучше стирать одеяло и как часто это нужно делать. Об этом сообщает Express.

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Производители постельных принадлежностей объяснили, что одеяло следует стирать минимум два раза в год, а лучше каждые несколько месяцев. В компании Casper отметили, что стирка необходима не только с гигиенической точки зрения — она также помогает избавиться от домашних пылевых клещей.

Небольшие по объему одеяла, которые без труда помещаются в барабан стиральной машины, советуют стирать в щадящем режиме, на минимальных значениях, с использованием небиологического моющего средства.

«Важно проверять информацию на этикетке, особенно, если одеяло набито перьями или пухом, поскольку, вполне вероятно, что их нельзя стирать в стиральной машине и им нужна химчистка», — отмечают эксперты.

В случае, если в качестве наполнителя для одеяла выступают перья или пух, необходимо изолировать пятно. Для этого надо встряхнуть наполнитель с загрязненного участка и точечно распылить пятновыводитель с помощью пульверизатора.