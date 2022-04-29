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1 час назад

Как избавиться от плесени на швах плитки

Мира Маркина

Плесень любит влажную среду и часто растет в плохо проветриваемых помещениях: на кухне, в туалете и в ванной. Грибок портит внешний вид, но, хуже всего — представляет опасность для здоровья. «Рамблер» рассказывает, как избавиться от плесени и грибка в ванной.

Как избавиться от плесени на швах плитки
Фото: unsplash.comunsplash.com

Как определить плесень

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Плесень может быть в виде цветных разводов или четких пятен. Обычно грибок концентрируется в углах, в щелях и затирке.

Плесень в ванной бывает двух типов: желтоватые пятна, которые со временем становятся коричневыми, и белые пятна, которые превращаются в черные.

Плесень может вернуться, если убрать ее недостаточно тщательно: поэтому крайне важно протереть все щели и углы.

Какие средства помогут избавиться от плесени?

Уксус

  • Используйте натуральный пищевой, или белый уксус;
  • Распылите его на пораженные поверхности и оставьте на час;
  • Проветрите помещение, уберите подальше детей и животных;
  • Протрите поверхности теплой водой и высушите бумажными полотенцами.

Бура

Натриевая соль борной кислоты также продается под научным названием «тетраборат натрия». Порошок не опасен для детей, беременных и животных. Однако пользоваться им лучше в перчатках: в редких случаях соли могут спровоцировать дерматит.

  • Растворите полный стакан буры в 4 литрах теплой воды;
  • Нанесите раствор на пораженные участки, проработайте щеткой или губкой;
  • Протрите и дайте участкам высохнуть естественным путем.

Отбеливатель и пищевая сода

Работать со смесью обязательно в перчатках.

  • Смешайте отбеливатель и воду в соотношении 1:2, перелейте в бутылку с распылителем;
  • Нанесите на пораженные участки и дайте высохнуть;
  • Повторите и протрите мягкой щеткой;
  • Повторяйте, пока плесень не уйдет.
unsplash.com

Нашатырный спирт

Не смешивайте амиакосодержащие смеси с отбеливателем: пары, выделяемые в результате химической реакции, опасны для человека.

  • Перелейте нашатырный спирт в бутылку с распылителем, нанесите на пораженные участки;
  • Протрите щеткой и оставьте на 2 часа;
  • Проветрите помещение;
  • Когда участки высохнут, сотрите средство.

Пероксид водорода 3%

  • Перелейте жидкость в темную бутылку с пульверизатором;
  • Распылите раствор непосредственно на пораженные участки;
  • Оставьте на 2-3 часа;
  • Проветрите комнату;
  • Протрите поверхности начисто.

Как очистить затирку

Иногда плесень проникает глубоко в затирку между плитками. В этом случае надо удалить верхний слой, чтобы дальнейшая уборка была более эффективной.

  1. Заткните ванную пробкой, чтобы кусочки строительного материала не попали в канализацию;
  2. Используйте специальный шпатель с лезвием для удаления затирки.
  3. Не нажимайте слишком сильно, чтобы не повредить плитку;
  4. Очистите швы с помощью кисточки и раствора отбеливателя, дайте высохнуть;
  5. Очистите швы от плесени с помощью одного из способов выше.
Дом и сад,
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