Как избавиться от плесени на швах плитки

Плесень любит влажную среду и часто растет в плохо проветриваемых помещениях: на кухне, в туалете и в ванной. Грибок портит внешний вид, но, хуже всего — представляет опасность для здоровья. «Рамблер» рассказывает, как избавиться от плесени и грибка в ванной.
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Как определить плесень
Плесень может быть в виде цветных разводов или четких пятен. Обычно грибок концентрируется в углах, в щелях и затирке.
Плесень в ванной бывает двух типов: желтоватые пятна, которые со временем становятся коричневыми, и белые пятна, которые превращаются в черные.
Плесень может вернуться, если убрать ее недостаточно тщательно: поэтому крайне важно протереть все щели и углы.
Какие средства помогут избавиться от плесени?
Уксус
- Используйте натуральный пищевой, или белый уксус;
- Распылите его на пораженные поверхности и оставьте на час;
- Проветрите помещение, уберите подальше детей и животных;
- Протрите поверхности теплой водой и высушите бумажными полотенцами.
Бура
Натриевая соль борной кислоты также продается под научным названием «тетраборат натрия». Порошок не опасен для детей, беременных и животных. Однако пользоваться им лучше в перчатках: в редких случаях соли могут спровоцировать дерматит.
- Растворите полный стакан буры в 4 литрах теплой воды;
- Нанесите раствор на пораженные участки, проработайте щеткой или губкой;
- Протрите и дайте участкам высохнуть естественным путем.
Отбеливатель и пищевая сода
Работать со смесью обязательно в перчатках.
- Смешайте отбеливатель и воду в соотношении 1:2, перелейте в бутылку с распылителем;
- Нанесите на пораженные участки и дайте высохнуть;
- Повторите и протрите мягкой щеткой;
- Повторяйте, пока плесень не уйдет.
Нашатырный спирт
Не смешивайте амиакосодержащие смеси с отбеливателем: пары, выделяемые в результате химической реакции, опасны для человека.
- Перелейте нашатырный спирт в бутылку с распылителем, нанесите на пораженные участки;
- Протрите щеткой и оставьте на 2 часа;
- Проветрите помещение;
- Когда участки высохнут, сотрите средство.
Пероксид водорода 3%
- Перелейте жидкость в темную бутылку с пульверизатором;
- Распылите раствор непосредственно на пораженные участки;
- Оставьте на 2-3 часа;
- Проветрите комнату;
- Протрите поверхности начисто.
Как очистить затирку
Иногда плесень проникает глубоко в затирку между плитками. В этом случае надо удалить верхний слой, чтобы дальнейшая уборка была более эффективной.
- Заткните ванную пробкой, чтобы кусочки строительного материала не попали в канализацию;
- Используйте специальный шпатель с лезвием для удаления затирки.
- Не нажимайте слишком сильно, чтобы не повредить плитку;
- Очистите швы с помощью кисточки и раствора отбеливателя, дайте высохнуть;
- Очистите швы от плесени с помощью одного из способов выше.