Как правильно сажать картофель: инструкция

Собрать с куста ведро — звучит, как очередная дачная байка. Но всегда стоит стремиться к большему, поэтому "Рамблер" рассказывает, как сажать картофель, чтобы собрать хороший урожай.

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1. Выбираем клубни

Для посадки выбираем клубни среднего или даже чуть меньше среднего размера. Большие клубни стоит разрезать так, чтобы на каждой половинке оказалось несколько глазков.

2. Обрабатываем

Чтобы предупредить развитие фитофторы, клубни нужно обработать любым препаратом, содержащим медь, например, раствором медного купороса (бордоской жидкостью). Им же можно опрыскать ботву, когда он появится.

3. Делаем лунки

Чем глубже посадите клубень, тем мельче будет молодой картофель. Оптимальный размер лунки — чуть меньше, чем штык лопаты. При этом расстояние между лунками должно быть не менее 15-20 сантиметров.

4. Удобряем

Лучше отдать предпочтение химическим удобрениям, органические, особенно навоз, могут серьезно повлиять на вкус. Если других вариантов нет, то вносите навоз осенью.

5. Окучиваем

Картофель нужно несколько раз за лето пропалывать и окучивать.

6. Боремся с вредителями

Если в вашем регионе много колорадских жуков, которые обожают картофель и томаты, с ними нужно бороться. Выбирайте подходящие препараты и строго следуйте инструкции.

7. Прикатываем

Через пару недель после цветения надземную часть можно слегка надломить, чтобы растение все силы направило на развитие клубней, а не ботвы. Кстати, с этой же целью можно удалять бутоны до того, как они расцветут.