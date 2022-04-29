Эксперты по уборке объяснили, как эффективно помыть жалюзи

Жалюзи — это та часть дома, которую часто не замечают во время еженедельной уборки. Легкий и эффективный метод по очистке предложили в Express.

Эксперты рассказали, что их любимый способ справиться с грязными жалюзи — замочить их в ванной со специальным раствором. Для начала следует отсоединить жалюзи от окон, а затем поместить их в ванну с водой. Она должна полностью покрывать грязные детали. Затем необходимо замочить губку в специальном растворе из мыла и порошка, и ей начать отчищать грязь.