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1 час назад

Эксперты по уборке объяснили, как эффективно помыть жалюзи

Газета.Ru

Жалюзи — это та часть дома, которую часто не замечают во время еженедельной уборки. Легкий и эффективный метод по очистке предложили в Express.

Эксперты по уборке объяснили, как эффективно помыть жалюзи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эксперты рассказали, что их любимый способ справиться с грязными жалюзи — замочить их в ванной со специальным раствором. Для начала следует отсоединить жалюзи от окон, а затем поместить их в ванну с водой. Она должна полностью покрывать грязные детали. Затем необходимо замочить губку в специальном растворе из мыла и порошка, и ей начать отчищать грязь.

Для сушки эксперты по уборке советуют использовать тканевые тряпки из натуральных материалов. Они также предупреждают об опасности сушки феном или на батареях. Отмечается, что очищать жалюзи следует с периодичностью в несколько недель. На изделии копится большое количество пыли и грязи, которая может стать причиной аллергии или заболеваний.

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