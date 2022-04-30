Дачникам напомнили, за что могут оштрафовать в мае

Нужно напомнить всем гражданам, что сжигание сухой травы - это нарушение правил противопожарного режима. За это штраф до пяти тысяч рублей, но если в результате пала травы сгорел лес, то за это может уже грозить уголовное наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей или даже лишения свободы,