Дачникам напомнили, за что могут оштрафовать в мае

В майские праздники россияне возобновят массовую "миграцию" из города на дачу. Однако не всегда на природе удается провести время приятно - порой за некоторые ошибки приходится платить. Подробнее пишет ИА DEITA.RU.
Как рассказал в комментарии радио Sputnik глава департамента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Федор Мезенцев, с новым дачным сезоном возобновляются и новые штрафные санкции. В частности, по словам эксперта речь идет о первой проблеме, с которыми сталкиваются дачники.
Так, пал травы - серьезное правонарушение. Именно по данной статье чаще всего штрафуют дачников в России, уточнил Мезенцев. В некоторых случаях штрафные санкции достигают полумиллиона рублей.
Нужно напомнить всем гражданам, что сжигание сухой травы - это нарушение правил противопожарного режима. За это штраф до пяти тысяч рублей, но если в результате пала травы сгорел лес, то за это может уже грозить уголовное наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей или даже лишения свободы,
- рассказал Мезенцев.
Кроме того, если в ходе сжигания сухой травы пострадало соседское имущество, то виновникам придется возместить ущерб. Еще одно нарушение, которое часто допускают дачники - мойка машины в неположенном месте.
Такие люди не понимают, что все химические вещества вроде масла, бензина и остатков зимних реагентов будут попадать в почву. Штраф за мойку машины - до пяти тысяч рублей в столичном регионе,
- отметил эксперт.