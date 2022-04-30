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36 минут назад

Дачникам напомнили, за что могут оштрафовать в мае

Deita.ruиещё 9

В майские праздники россияне возобновят массовую "миграцию" из города на дачу. Однако не всегда на природе удается провести время приятно - порой за некоторые ошибки приходится платить. Подробнее пишет ИА DEITA.RU.

Дачникам напомнили, за что могут оштрафовать в мае
Фото: Deita.ruDeita.ru

Как рассказал в комментарии радио Sputnik глава департамента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Федор Мезенцев, с новым дачным сезоном возобновляются и новые штрафные санкции. В частности, по словам эксперта речь идет о первой проблеме, с которыми сталкиваются дачники.

Так, пал травы - серьезное правонарушение. Именно по данной статье чаще всего штрафуют дачников в России, уточнил Мезенцев. В некоторых случаях штрафные санкции достигают полумиллиона рублей.

Нужно напомнить всем гражданам, что сжигание сухой травы - это нарушение правил противопожарного режима. За это штраф до пяти тысяч рублей, но если в результате пала травы сгорел лес, то за это может уже грозить уголовное наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей или даже лишения свободы,

- рассказал Мезенцев.

Кроме того, если в ходе сжигания сухой травы пострадало соседское имущество, то виновникам придется возместить ущерб. Еще одно нарушение, которое часто допускают дачники - мойка машины в неположенном месте.

Такие люди не понимают, что все химические вещества вроде масла, бензина и остатков зимних реагентов будут попадать в почву. Штраф за мойку машины - до пяти тысяч рублей в столичном регионе,

- отметил эксперт.

Дом и сад,Федор Мезенцев,
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