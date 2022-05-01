Чем заняться на даче в майские праздники

Посадочные работы

По ее словам, сейчас можно начать посадку моркови, зеленых культур (петрушка, укроп и так далее), капусты, лука севка, ярового чеснока. 10 мая дачникам стоит заняться свеклой. Также на майских праздниках дачники, которые постоянно живут у огорода и имеют теплицы, могут приступить к высадке помидоров, перца и баклажанов.

Хозяйственные работы

В майские праздники у дачников, запустивших свой участок, будет время, чтобы привести его в порядок. Октябрина Ганичкина в беседе с «ФедералПресс» сообщила, что сама она уже прибралась на участке и приступила к посадке некоторых видов овощей и ягод. Она отметила, что сейчас еще есть время, чтобы подкормить деревья. Также кандидат сельскохозяйственных наук посоветовала начинающим дачникам изучить книги по садоводству. Если же не хочется читать, то можно обратиться к YouTube, где сейчас много каналов, посвященных огородничеству.