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4 часа назад

Чем заняться на даче в майские праздники

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина рассказала, что могут сеять дачники в майские праздники.

Чем заняться на даче в майские праздники
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Сейчас уже можно сеять ранние культуры на грядку», – пояснила автор книг по садоводству.

Посадочные работы

По ее словам, сейчас можно начать посадку моркови, зеленых культур (петрушка, укроп и так далее), капусты, лука севка, ярового чеснока. 10 мая дачникам стоит заняться свеклой. Также на майских праздниках дачники, которые постоянно живут у огорода и имеют теплицы, могут приступить к высадке помидоров, перца и баклажанов.

Хозяйственные работы

В майские праздники у дачников, запустивших свой участок, будет время, чтобы привести его в порядок. Октябрина Ганичкина в беседе с «ФедералПресс» сообщила, что сама она уже прибралась на участке и приступила к посадке некоторых видов овощей и ягод. Она отметила, что сейчас еще есть время, чтобы подкормить деревья. Также кандидат сельскохозяйственных наук посоветовала начинающим дачникам изучить книги по садоводству. Если же не хочется читать, то можно обратиться к YouTube, где сейчас много каналов, посвященных огородничеству.

Дом и сад,Октябрина Ганичкина,
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