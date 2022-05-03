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3 часа назад

Какие обои можно красить и как это сделать самостоятельно

Рамблер

Обновить интерьер квартиры можно за выходные, покрасив стены в новый цвет. Возникает вопрос, какие обои можно красить.

Какие обои можно красить и как это сделать самостоятельно
Фото: unsplash.comunsplash.com

Зачем красить обои

Стены с новым цветом придадут комнате обновленный внешний вид — это очевидно. Помимо декоративной ценности, покраска помогает замаскировать дефекты и пятна. Наконец, крашеные обои имеют больший уровень звукоизоляции и дольше служат.

Какие обои можно красить

Главное правило — покраске подлежат плотные обои с покрытием, которое равномерно впитывает краску.

  • Двуслойные бумажные. Ограничений нет; главное, чтобы обои были светлых оттенков и не перебивали цвет краски. Простые однослойные красить можно на небольших декоративных участках; большие могут отклеиться под воздействием краски.
  • Флизелиновые. Эти обои производятся с учетом того, что их могут покрасить. Они запросто выдерживают несколько слоев и перекрасок.
  • Виниловые или стеклообои. Их можно окрашивать до 5-8 раз.

Какие обои нельзя красить

Старые. Лучше сменить обои и покрасить новые, чем красить непонятно по чему. Во-первых, не на все обои ляжет краска: если материал ее отталкивает, покрытие получится «плешивым». Во-вторых, старые обои могут намокнуть и отвалиться.

Можно провести эксперимент и покрасить небольшой участок за мебелью. Если обои теряют текстуру, отклеиваются, не передают оттенок краски, то окрашивать их полностью нельзя.

Как покрасить обои

Для процедуры необходимо подготовить краску, широкий и угловой валик, кисть 4-6 мм, ванночку, ведро для разведения краски, малярный скотч, целлофановую пленку.
  1. Наклеить скотч в местах соприкосновения обоев и дверей, окон, плинтусов;
  2. Снять крышки с розеток и выключателем, заклеить корпус;
  3. При необходимости колеровать и перемешать краску, развести водой до состояния сметаны 10%;
  4. Двигаться от стены к стене;
  5. Обвести кисточкой места соприкосновения обоев и плинтусов, углов и других труднодоступных мест;
  6. Закатать валиком основную часть;
  7. Второй слой нанести на следующий день.
Дом и сад,
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