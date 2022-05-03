Какие обои можно красить и как это сделать самостоятельно

Обновить интерьер квартиры можно за выходные, покрасив стены в новый цвет. Возникает вопрос, какие обои можно красить.

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Зачем красить обои

Стены с новым цветом придадут комнате обновленный внешний вид — это очевидно. Помимо декоративной ценности, покраска помогает замаскировать дефекты и пятна. Наконец, крашеные обои имеют больший уровень звукоизоляции и дольше служат.

Какие обои можно красить

Главное правило — покраске подлежат плотные обои с покрытием, которое равномерно впитывает краску.

Двуслойные бумажные . Ограничений нет; главное, чтобы обои были светлых оттенков и не перебивали цвет краски. Простые однослойные красить можно на небольших декоративных участках; большие могут отклеиться под воздействием краски.

. Ограничений нет; главное, чтобы обои были светлых оттенков и не перебивали цвет краски. Простые однослойные красить можно на небольших декоративных участках; большие могут отклеиться под воздействием краски. Флизелиновые . Эти обои производятся с учетом того, что их могут покрасить. Они запросто выдерживают несколько слоев и перекрасок.

. Эти обои производятся с учетом того, что их могут покрасить. Они запросто выдерживают несколько слоев и перекрасок. Виниловые или стеклообои. Их можно окрашивать до 5-8 раз.

Какие обои нельзя красить

Старые. Лучше сменить обои и покрасить новые, чем красить непонятно по чему. Во-первых, не на все обои ляжет краска: если материал ее отталкивает, покрытие получится «плешивым». Во-вторых, старые обои могут намокнуть и отвалиться.

Можно провести эксперимент и покрасить небольшой участок за мебелью. Если обои теряют текстуру, отклеиваются, не передают оттенок краски, то окрашивать их полностью нельзя.

Как покрасить обои