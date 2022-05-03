Какие обои можно красить и как это сделать самостоятельно

Обновить интерьер квартиры можно за выходные, покрасив стены в новый цвет. Возникает вопрос, какие обои можно красить.
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Зачем красить обои
Стены с новым цветом придадут комнате обновленный внешний вид — это очевидно. Помимо декоративной ценности, покраска помогает замаскировать дефекты и пятна. Наконец, крашеные обои имеют больший уровень звукоизоляции и дольше служат.
Какие обои можно красить
Главное правило — покраске подлежат плотные обои с покрытием, которое равномерно впитывает краску.
- Двуслойные бумажные. Ограничений нет; главное, чтобы обои были светлых оттенков и не перебивали цвет краски. Простые однослойные красить можно на небольших декоративных участках; большие могут отклеиться под воздействием краски.
- Флизелиновые. Эти обои производятся с учетом того, что их могут покрасить. Они запросто выдерживают несколько слоев и перекрасок.
- Виниловые или стеклообои. Их можно окрашивать до 5-8 раз.
Какие обои нельзя красить
Старые. Лучше сменить обои и покрасить новые, чем красить непонятно по чему. Во-первых, не на все обои ляжет краска: если материал ее отталкивает, покрытие получится «плешивым». Во-вторых, старые обои могут намокнуть и отвалиться.
Можно провести эксперимент и покрасить небольшой участок за мебелью. Если обои теряют текстуру, отклеиваются, не передают оттенок краски, то окрашивать их полностью нельзя.
Как покрасить обои
Для процедуры необходимо подготовить краску, широкий и угловой валик, кисть 4-6 мм, ванночку, ведро для разведения краски, малярный скотч, целлофановую пленку.
- Наклеить скотч в местах соприкосновения обоев и дверей, окон, плинтусов;
- Снять крышки с розеток и выключателем, заклеить корпус;
- При необходимости колеровать и перемешать краску, развести водой до состояния сметаны 10%;
- Двигаться от стены к стене;
- Обвести кисточкой места соприкосновения обоев и плинтусов, углов и других труднодоступных мест;
- Закатать валиком основную часть;
- Второй слой нанести на следующий день.