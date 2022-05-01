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3 часа назад

Юрист напомнил о правилах разведения костра на даче

Мослентаиещё 1

Разводить костер и делать шашлыки на даче разрешается в специально подготовленных местах. О правилах разведения костра на даче в интервью «Прайм» рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Юрист напомнил о правилах разведения костра на даче
Фото: МослентаМослента

Для разведения костра на дачном участке эксперт посоветовал делать специальные ямы глубиной не менее 30 сантиметров с обрамлением из огнеупорного кирпича, железную бочку объемом не более одного кубического метра или металлический мангал для жарки.

Перед разведением огня необходимо выбрать территорию подальше от легковоспламеняющихся построек и предметов.

«Не разрешается оставлять горящий костер без присмотра. Правила пожарной безопасности обязывают дачников располагать рядом с открытым огнем ведро с водой, песком, металлический лист. Также рекомендуется иметь при себе мобильный телефон для связи с пожарной службой»,

— добавил юрист.

Разжигать огонь, по словам Редина, запрещено на торфяных почвах, под деревьями, при ветре свыше десяти метров в секунду. После того, как костер сгорит, угли нужно залить водой. За несоблюдение требований может грозить штраф. Частное лицо могут обязать выплатить две-три тысячи рублей. Размер штрафов для должностных лиц может превысить шесть тысяч рублей.

Дом и сад,
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