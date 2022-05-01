Юрист напомнил о правилах разведения костра на даче

Разводить костер и делать шашлыки на даче разрешается в специально подготовленных местах. О правилах разведения костра на даче в интервью «Прайм» рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Фото: Мослента Мослента

Для разведения костра на дачном участке эксперт посоветовал делать специальные ямы глубиной не менее 30 сантиметров с обрамлением из огнеупорного кирпича, железную бочку объемом не более одного кубического метра или металлический мангал для жарки.

Перед разведением огня необходимо выбрать территорию подальше от легковоспламеняющихся построек и предметов.

«Не разрешается оставлять горящий костер без присмотра. Правила пожарной безопасности обязывают дачников располагать рядом с открытым огнем ведро с водой, песком, металлический лист. Также рекомендуется иметь при себе мобильный телефон для связи с пожарной службой»,

— добавил юрист.