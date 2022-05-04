Российским дачникам напомнили о грозящих им штрафах

Собственника оштрафуют, если дачный участок будет использован не по назначению, за несоблюдение правил противопожарной безопасности, а также если будет захламлен.

Фото: Inc-News Inc-News

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Пётр Гусятников рассказал о штрафах, которые могут получить российские дачники в случае неправильного использования своих владений.

В частности, согласно статье №20 Кодекса об административных правонарушениях оштрафовать владельца дачного участка могут за нарушение правил противопожарной безопасности. Речь идет о приготовлении шашлыка на открытом огне, за сжигание сухой травы, мусора. Штраф за такое правонарушение составит 2-3 тысячи рублей.

Эксперт напомнил, что шашлык на участке нужно готовить на мангале, причем расположен он должен быть не ближе пяти метров от построек, а в радиусе двух метров вокруг мангала не должно располагаться никаких горючих и легковоспламеняющихся предметов, пишет РИА Новости.

Оштрафовать дачника могут за использование участка не по назначению. К примеру, если участок, предназначенный для огородничества и садоводства, будет использован для разведения домашнего скота или для содержания птицы.