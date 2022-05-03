Что нужно обязательно сделать на даче в майские праздники

Во время майских праздников можно посадить корнеплоды и зеленые культуры. Также понадобится провести обеззараживание почвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала специалист по загородному земледелию, ведущая дачных программ Марина Рыкалина.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По ее словам, нужно заправить грядки и подкормить все растения. Также можно посадить некоторые культуры.

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"Грядки лучше заправлять не прямо перед тем, как вы хотите что-то посадить. Желательно сделать это за неделю–две, чтобы компоненты успели между собой повзаимодействовать. В майские праздники уже нужно сеять корнеплоды, зеленые культуры и всю капусту. Можно сеять петрушку, укроп, морковь, сельдерей",

— пояснила эксперт.

Томаты, перцы, огурцы и все другие теплолюбивые культуры в майские праздники сажать нельзя, отметила собеседница «ВМ». В начале мая можно посадить ранние сорта (гибриды) моркови, чтобы они быстрее выросли, в конце мая — поздние сорта для последующего хранения, уточнила специалист.

Обрезку деревьев в майские праздники делать поздно, предупредила Рыкалина.

"Обрезку делают до распускания почек. Если запоздали, то делаем ее летом, но не сейчас: у растений начали распускаться листья — это будет для них большим стрессом. Плюс когда становится тепло, начинаются грибковые заболевания, полетит много спор. А срезы — входные ворота. Высоки шансы заразить деревья",

— отметила собеседница «ВМ».

Обязательно нужно обработать почву, которая в майские праздники будет прогреваться, посоветовала специалист. Для этого нужно ввести в нее микробиологические препараты, которые будут вытеснять патогены. Почва смачивается специальным рабочим раствором, который разводится по инструкции, отметила Рыкалина.

Не стоит выбирать для обработки химические средства, уверена эксперт.

"Я бы никогда не стала использовать химические средства и заправлять почву минеральными удобрениями: они губят полезную микрофлору. Минеральные удобрения содержат тяжелые металлы — это очень вредно для нашего здоровья. Я бы не стала поливать почву марганцовкой и кипятком. Лучше брать только то, что предусмотрено природой. А ею предусмотрены полезные бактерии",