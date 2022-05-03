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35 минут назад

За что не платит садовод, который не является членом СНТ

РИА "ФедералПресс"

За что садовод, который работает в индивидуальном порядке, обязан платить, а за что нет? «ФедералПресс» попытался разобраться.

За что не платит садовод, который не является членом СНТ
Фото: PixabayPixabay

Во-первых, плата за пользование общей инфраструктурной СНТ. До 2019 года садоводы, которые осуществляют работу в индивидуальном порядке, платили по письменному договору, который в том числе определял размер и порядок оплаты по соответствующему пункту. После 2019 года садовод, не состоящий в СНТ, должен оплачивать покупку и содержание общего имущества, услуги и работы СНТ по управлению им, а также ремонт капитальных объектов.

Во-вторых, взносы. На сегодняшний день садоводы, которые не являются членами СНТ, должны платить ежегодный взнос, равный размеру членских и целевых взносов для членов СНТ суммарно за год. Однако, индивидуальные садоводы не обязаны платить членские взносы, которые превышают годовую сумму взносов для членов СНТ; введены правлением СНТ помимо уже утвержденной сметы на год; которые планируется потратить на личные нужды членов СНТ; взимаются в качестве компенсации штрафов или судебных издержек СНТ.

В-третьих, плата за подключение электричества. Индивидуальные садоводы не должны платить СНТ за подключение электричества. Чтобы подключить свой садовый участок, владелец должен обратиться в сетевую организацию от своего имени.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что пенсионеры получат по 21 000 рублей. Выплаты начинаются уже с сегодняшнего дня.

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