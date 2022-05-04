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2 часа назад

Что нужно сделать на дачном участке в майские праздники

Мир24

Cпециалист по загородному земледелию Марина Рыкалина рассказала, что можно посадить на участке во время майских праздников, передает «Вечерняя Москва».

Что нужно сделать на дачном участке в майские праздники
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, это время подходит для высадки корнеплодов и зеленых культур: петрушки, укропа, сельдерея. Кроме того, нужно заправить грядки и подкормить все растения.

«Грядки лучше заправлять не прямо перед тем, как вы хотите что-то посадить. Желательно сделать это за неделю–две, чтобы компоненты успели между собой повзаимодействовать»,

– рассказала эксперт.

Чтобы обработать почву, в нее нужно внести микробиологические препараты, которые будут вытеснять патогенны, отметила Рыкалина. При этом специалист не советует выбирать для обработки химические средства.

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