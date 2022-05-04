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46 минут назад

Россиян предостерегли от тяжелого физического труда на даче

Национальная Служба Новостейиещё 2

Тяжелый физический труд на даче может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом россиян, отправившихся на свои загородные участки на майские праздники, предупредил врач-невролог тверской клиники «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Геннадий Жданов.

Россиян предостерегли от тяжелого физического труда на даче
Фото: nsn.fmnsn.fm

По его словам, интенсивная нагрузка, выполнение резких, неподготовленных движений, длительная работа вниз головой дают сильную нагрузку на позвоночник, мышцы, суставы, сердечно-сосудистую систему.

Главным образом такие негативные явления происходят во время работы лопатой. Из-за резкого перенапряжения ослабленных за зиму мышц может появиться ноющая или стреляющая боль в спине, а также суставах рук и ног.

Чтобы этого не произошло, медик советует правильно распределять физическую нагрузку: труд чередовать с отдыхом. Кроме того, перед выходом в огород хорошо будет сделать физическую разминку, которая подготовит тело к тяжелой физической нагрузке, пишет «Вечерняя Москва».

По словам Жданова, одежду для работы на огороде лучше выбирать свободную, из натуральных тканей, а также не забывать о головном уборе.

Если на улице прохладно, то на поясницу медик рекомендует надеть платок. Необходимо контролировать свое артериальное давление, регулярно принимать назначенные врачом лекарственные препараты.

При появлении недомогания работу лучше прекратить и отдохнуть.

Дом и сад,Геннадий Жданов,
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