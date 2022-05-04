Идеальным решением для спальни станет розовый цвет

Розовый может быть, как ярким и дерзким, так и спокойным, и умиротворяющим.

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К интерьеру спальни мы относимся особенно трепетно, так как здесь мы отдыхаем и погружаемся в глубокий сон. Дизайнеры предлагают для оформления спальни использовать розовый цвет, богатая палитра которого удовлетворит любой взыскательный вкус.