Идеальным решением для спальни станет розовый цвет

Розовый может быть, как ярким и дерзким, так и спокойным, и умиротворяющим.
К интерьеру спальни мы относимся особенно трепетно, так как здесь мы отдыхаем и погружаемся в глубокий сон. Дизайнеры предлагают для оформления спальни использовать розовый цвет, богатая палитра которого удовлетворит любой взыскательный вкус.
Конечно, для спальни розовый не должен быть чересчур ярким и дерзким, однако сочные оттенки могут быть в акцентных деталях. Спокойный розовый цвет может создать романтичную и весеннюю атмосферу в помещении и совсем не обязательно ассоциировать розовый с женской комнатой. Богатая палитра оттенков позволит вам создать уютную спальню для двоих.