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1 час назад

Идеальным решением для спальни станет розовый цвет

runews24.ru

Розовый может быть, как ярким и дерзким, так и спокойным, и умиротворяющим.

Идеальным решением для спальни станет розовый цвет
Фото: runews24.rurunews24.ru

К интерьеру спальни мы относимся особенно трепетно, так как здесь мы отдыхаем и погружаемся в глубокий сон. Дизайнеры предлагают для оформления спальни использовать розовый цвет, богатая палитра которого удовлетворит любой взыскательный вкус.

Конечно, для спальни розовый не должен быть чересчур ярким и дерзким, однако сочные оттенки могут быть в акцентных деталях. Спокойный розовый цвет может создать романтичную и весеннюю атмосферу в помещении и совсем не обязательно ассоциировать розовый с женской комнатой. Богатая палитра оттенков позволит вам создать уютную спальню для двоих.

Дом и сад,
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