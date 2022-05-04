Коты и ананасы: самые необычные домашние суеверия разных стран

В России существует множество примет, которые помогают человеку уберечься от бедности и несчастья. Оказывается, в других странах тоже существуют свои приметы. "Рамблер" расскажет про некоторые из них.

Фото: unsplash unsplash

Сияющий туалет

Некоторые иностранцы относятся с особым вниманием чистоте в отдельных местах квартиры. Например, японцы уверены, что грязный унитаз отпугивает удачу. По фэншую считается, что санузел отвечает за водную стихию, а она символизирует изобилие.

Французский багет

Во Франции с особой любовью относятся к выпечке. Знаменитые французские багеты имеют две стороны, словно медаль. Выпуклая поверхность хлеба символизирует удачу, а плоская — несчастья. Положив батон плоской стороной кверху, можно призвать беду, болезни и даже смерть.

Привлекающий деньги кот

Фарфоровая фигурка манэки-неко — талисман, который можно увидеть во многих магазинах и ресторанах Японии. Ее называют кошкой, которая приманивает удачу. У талисмана поднята одна лапка: если правая, то в дом придут деньги, левая — появится много гостей.

Неудачное пиво

Чехия знаменита своими пивоварнями и множеством сортов этого напитка. Важная часть жизни многих чехов не могла остаться без примет. Ни в коем случае не наливайте пиво в кружку, где до этого был другой сорт. Такое поведение отвернет от вас удачу.

Удачно катящийся ананас

В Сингапуре и на юге Китая распространен диалект хок-кьень. В нем слово ong lai означает «ананас», а по звучанию напоминает фразу «быстрая удача». У сингапурцев ананас исполняет роль российского кота, он первым должен попасть в квартиру. Чтобы хозяева не обогнали плод на пороге, его принято не вносить, а вкатывать, как шар в боулинге.

Несчастливый зонт