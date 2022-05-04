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1 час назад

Эксперт объяснила, почему стиральные машины "убегают" и как это исправить

Газета.Ru

Стиральные машины неудержимо трясутся во время стирки по целому ряду причин. О том, почему это происходит и как бороться с этим явлением, рассказало издание The Sun со ссылкой на эксперта Элизабет Юко с сайта LifeHacker.

Почему стиральные машины "убегают" и как это исправить
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Причины тряски, в первую очередь, связаны с перегрузкой. "Необходимо проверить руководство пользователя, чтобы узнать, какой максимальный рекомендуемый размер и вес загрузки", — советует эксперт.

Другая распространенная ошибка — неравномерное распределение веса в барабане машины. Это может произойти в случае, например, когда одна подушка стирается с более мелкими вещами, и наоборот.

Еще одна причина, по которой стиральная машина трясется, — это неровности на полу. Чтобы исправить это, следует отключить стиральную машину от сети, выдвинуть ее и выяснить, почему она шатается.

Более редкой ошибкой использования стиральной машины может быть забившийся фильтр для воды. "Следует открыть панель и, удерживая неглубокую тарелку под шлангом, осторожно ослабить и слить воду. После этого вычистить всю грязь и заменить фильтр", — объяснила эксперт.

Дом и сад,
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