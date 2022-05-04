Какое растение поможет избавиться от воспаления после комариного укуса

С приходом весны становится актуальной проблема назойливых насекомых. Одними из самых неприятных являются комары, которые не только надоедают, но и доставляют массу хлопот зудом и воспалением в местах укусов.

Дорогие средства не всегда эффективны, равно как и рецепты народной медицины. Но при этом выделяется одно растение, которое может помочь. Это эффективное средство: подорожник ланцетолистный. То есть всем известный обычный подорожник.

От зуда и воспаления в местах укусов комаров подорожник эффективен за счёт дубильных веществ, которые снимают зуд и обладают лёгким анестезирующим эффектом. К тому же они являются естественным антибиотиком, снимающим воспаление.