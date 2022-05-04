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1 час назад

Стало известно, как избавиться от моли с помощью уксуса

Мария Иглина

Эксперты из лондонской компании по борьбе с насекомыми в доме FantasticPestControl, объяснили, как можно избавиться от моли с помощью уксуса. Об этом они рассказали изданию Express.

Стало известно, как избавиться от моли с помощью уксуса
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, исследователи рекомендуют протирать поверхности гардероба смесью уксуса и воды, в равных частях. Необходимо обработать внутреннюю часть шкафов и ящиков, вкладыши ящиков, а также нижнюю часть полок. Также тщательно надо пройтись по крючкам и краям.

Эксперты уточнили, что яйца и личинки моли, подвергшиеся воздействию белого уксуса, не могут выжить в кислой среде.

Ранее стало известно, чем опасно употребление тунца.

Дом и сад,
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