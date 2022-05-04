Стало известно, как избавиться от моли с помощью уксуса

Эксперты из лондонской компании по борьбе с насекомыми в доме FantasticPestControl, объяснили, как можно избавиться от моли с помощью уксуса. Об этом они рассказали изданию Express.

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Так, исследователи рекомендуют протирать поверхности гардероба смесью уксуса и воды, в равных частях. Необходимо обработать внутреннюю часть шкафов и ящиков, вкладыши ящиков, а также нижнюю часть полок. Также тщательно надо пройтись по крючкам и краям.

Эксперты уточнили, что яйца и личинки моли, подвергшиеся воздействию белого уксуса, не могут выжить в кислой среде.