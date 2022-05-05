Лекарственные растения, которые можно посадить на даче

По словам специалиста по загородному земледелию, ведущей дачных программ Марины Рыкалиной, на своем участке можно посадить любое известное лекарственное растение, не попадающее под список запрещенных.
Единственное, о чем надо помнить, что дикорастущие травы всегда полезней тех, что мы растим в огороде. А в целом сегодня дефицита семян лекарственных растений не существует.
В специализированных магазинах можно приобрести не только мяту, душицу, розмарин, тимьян, мелиссу, лемонграсс, но и ознакомиться с подробными инструкциями по срокам и методам посадки, выращивания и ухода за этими растениями.