Как связаны беспорядок в доме и психологическое состояние

Passion.ru пообщался с экспертом и выяснил, почему у даже внешне успешных людей может твориться настоящий хаос в квартир и каким образом это отражается на психологическом состоянии.

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Творческий бардак – нередкое явление. Кто-то оправдывает беспорядок в своем доме или на рабочем месте уникальным складом личности, кому-то всегда лень, кто-то ничего не успевает. Есть ли связь между хаосом в делах и внутренним состоянием человека? Рассуждаем вместе с дипломированным психотерапевтом и психологом Куралай Нуркадиловой.

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Почему мы накапливаем мусор и не хотим наводить порядок?

Давайте вспомним яркий образ из классической литературы – гоголевский Плюшкин. Этот человек собирал в своем доме всевозможные вещи и ничего не выкидывал, при этом находился в полной уверенности, что все на своем месте, и в уборке нет необходимости.

Образ Плюшкина вовсе не фантазийный, а очень реалистичный. Люди, которые собирают хлам в жизни, не могут расстаться с хламом и в своей голове. Они застряли в прошлом, находятся в печали и унынии, не хотят расставаться с воспоминаниями и устаревшими взглядами на мир. Такие люди не принимают современность, не готовы к переменам, не видят перспектив и векторов движения в будущее. Они замыкаются в себе, ведут закрытый образ жизни, потому что в их голове собралось огромное количество ментального мусора – тяжелых мыслей, чувства вины и долга, непрожитых эмоций. Все эти “отходы” пережевываются по кругу годами, и в таком состоянии можно довести себя и до реальных проблем с психикой.

Уборка в комнате, в доме, на письменном столе или в платяном шкафу – это в первую очередь уборка в голове и в жизни. Когда мы выкидываем старое, мы избавляемся от старого и освобождаем место для нового. Нам становится гораздо легче жить, думать, двигаться, даже дышать. Поэтому когда мы откладываем разбор одежды, мытье посуды и сортировку документов, мы тормозим свою жизнь и закрываемся от перемен.

Какие еще внутренние проблемы могут мешать жить в порядке? Детский инфантилизм, непроработанные детские обиды могут вызывать желание захламить все пространство, чтобы не остаться наедине со своими проблемами.

Прокрастинация и лень – верные спутники тревожности. Постоянные переживания не дают сконцентрироваться на бытовых вопросах.

Синдром хронической усталости свидетельствует о потере жизненных ориентиров. Навести порядок невозможно, потому что у человека нет физических сил на жизнь в целом.

Острое противление порядку может быть симптомом затянувшегося подросткового бунта. Родители жестко заставляли убираться, и теперь уже взрослый человек не хочет пылесосить, внутренне протестуя строгой маме.

Так называемый творческий бардак сопутствует людям, у которых ведущим является правое полушарие. У таких людей сильны креативность, интуиция и абстрактное мышление, но они не могут включить аналитическое левое полушарие, чтобы систематизировать свои дела и навести порядок в голове и в пространстве.

Может ли нежелание наводить порядок быть симптомом серьезных проблем с психикой?