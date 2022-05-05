Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
2 часа назад

Как связаны беспорядок в доме и психологическое состояние

Passion.ru

Passion.ru пообщался с экспертом и выяснил, почему у даже внешне успешных людей может твориться настоящий хаос в квартир и каким образом это отражается на психологическом состоянии.

Как связаны беспорядок в доме и психологическое состояние
Фото: passionpassion

Творческий бардак – нередкое явление. Кто-то оправдывает беспорядок в своем доме или на рабочем месте уникальным складом личности, кому-то всегда лень, кто-то ничего не успевает. Есть ли связь между хаосом в делах и внутренним состоянием человека? Рассуждаем вместе с дипломированным психотерапевтом и психологом Куралай Нуркадиловой.

Видео дня

Почему мы накапливаем мусор и не хотим наводить порядок?

Давайте вспомним яркий образ из классической литературы – гоголевский Плюшкин. Этот человек собирал в своем доме всевозможные вещи и ничего не выкидывал, при этом находился в полной уверенности, что все на своем месте, и в уборке нет необходимости.

Образ Плюшкина вовсе не фантазийный, а очень реалистичный. Люди, которые собирают хлам в жизни, не могут расстаться с хламом и в своей голове. Они застряли в прошлом, находятся в печали и унынии, не хотят расставаться с воспоминаниями и устаревшими взглядами на мир. Такие люди не принимают современность, не готовы к переменам, не видят перспектив и векторов движения в будущее. Они замыкаются в себе, ведут закрытый образ жизни, потому что в их голове собралось огромное количество ментального мусора – тяжелых мыслей, чувства вины и долга, непрожитых эмоций. Все эти “отходы” пережевываются по кругу годами, и в таком состоянии можно довести себя и до реальных проблем с психикой.

Уборка в комнате, в доме, на письменном столе или в платяном шкафу – это в первую очередь уборка в голове и в жизни. Когда мы выкидываем старое, мы избавляемся от старого и освобождаем место для нового. Нам становится гораздо легче жить, думать, двигаться, даже дышать. Поэтому когда мы откладываем разбор одежды, мытье посуды и сортировку документов, мы тормозим свою жизнь и закрываемся от перемен.

Какие еще внутренние проблемы могут мешать жить в порядке?
  • Детский инфантилизм, непроработанные детские обиды могут вызывать желание захламить все пространство, чтобы не остаться наедине со своими проблемами.
  • Прокрастинация и лень – верные спутники тревожности. Постоянные переживания не дают сконцентрироваться на бытовых вопросах.
  • Синдром хронической усталости свидетельствует о потере жизненных ориентиров. Навести порядок невозможно, потому что у человека нет физических сил на жизнь в целом.
  • Острое противление порядку может быть симптомом затянувшегося подросткового бунта. Родители жестко заставляли убираться, и теперь уже взрослый человек не хочет пылесосить, внутренне протестуя строгой маме.
  • Так называемый творческий бардак сопутствует людям, у которых ведущим является правое полушарие. У таких людей сильны креативность, интуиция и абстрактное мышление, но они не могут включить аналитическое левое полушарие, чтобы систематизировать свои дела и навести порядок в голове и в пространстве.

Может ли нежелание наводить порядок быть симптомом серьезных проблем с психикой?

Если вы ленитесь мыть полы в выходные, это еще не повод обращаться к специалисту. Но если вы стали замечать, что регулярно отлыниваете от уборки не по причине физической усталости, а из-за внутреннего противления, стоит задуматься о реальных причинах такого состояния. В психологии есть понятие “синдром Диогена”, также называемое “синдром старческого убожества”. Оно описывает психическое расстройство, при котором человек изолируется от общества, наплевательски относится к своему здоровью, гигиене, питанию, и тащит в дом все, что попадается ему на пути. Болезненное накопительство – очень тревожный симптом, свидетельствующий о серьезных внутренних проблемах личности. Если вы заметили за собой или своим близким ненормальное желание заполнять пространство ненужными вещами и даже откровенным мусором, стоит обратиться к психологу и даже психиатру.

Дом и сад,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители