Как связаны беспорядок в доме и психологическое состояние

Passion.ru пообщался с экспертом и выяснил, почему у даже внешне успешных людей может твориться настоящий хаос в квартир и каким образом это отражается на психологическом состоянии.
Творческий бардак – нередкое явление. Кто-то оправдывает беспорядок в своем доме или на рабочем месте уникальным складом личности, кому-то всегда лень, кто-то ничего не успевает. Есть ли связь между хаосом в делах и внутренним состоянием человека? Рассуждаем вместе с дипломированным психотерапевтом и психологом Куралай Нуркадиловой.
Почему мы накапливаем мусор и не хотим наводить порядок?
Давайте вспомним яркий образ из классической литературы – гоголевский Плюшкин. Этот человек собирал в своем доме всевозможные вещи и ничего не выкидывал, при этом находился в полной уверенности, что все на своем месте, и в уборке нет необходимости.
Образ Плюшкина вовсе не фантазийный, а очень реалистичный. Люди, которые собирают хлам в жизни, не могут расстаться с хламом и в своей голове. Они застряли в прошлом, находятся в печали и унынии, не хотят расставаться с воспоминаниями и устаревшими взглядами на мир. Такие люди не принимают современность, не готовы к переменам, не видят перспектив и векторов движения в будущее. Они замыкаются в себе, ведут закрытый образ жизни, потому что в их голове собралось огромное количество ментального мусора – тяжелых мыслей, чувства вины и долга, непрожитых эмоций. Все эти “отходы” пережевываются по кругу годами, и в таком состоянии можно довести себя и до реальных проблем с психикой.
Уборка в комнате, в доме, на письменном столе или в платяном шкафу – это в первую очередь уборка в голове и в жизни. Когда мы выкидываем старое, мы избавляемся от старого и освобождаем место для нового. Нам становится гораздо легче жить, думать, двигаться, даже дышать. Поэтому когда мы откладываем разбор одежды, мытье посуды и сортировку документов, мы тормозим свою жизнь и закрываемся от перемен.
Может ли нежелание наводить порядок быть симптомом серьезных проблем с психикой?
Если вы ленитесь мыть полы в выходные, это еще не повод обращаться к специалисту. Но если вы стали замечать, что регулярно отлыниваете от уборки не по причине физической усталости, а из-за внутреннего противления, стоит задуматься о реальных причинах такого состояния. В психологии есть понятие “синдром Диогена”, также называемое “синдром старческого убожества”. Оно описывает психическое расстройство, при котором человек изолируется от общества, наплевательски относится к своему здоровью, гигиене, питанию, и тащит в дом все, что попадается ему на пути. Болезненное накопительство – очень тревожный симптом, свидетельствующий о серьезных внутренних проблемах личности. Если вы заметили за собой или своим близким ненормальное желание заполнять пространство ненужными вещами и даже откровенным мусором, стоит обратиться к психологу и даже психиатру.