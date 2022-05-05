Названы частые ошибки при использовании посудомойки

Эксперт по бытовой технике назвал ошибки при загрузке посуды в посудомоечную машину, которые совершает большинство людей. На видео, которое он опубликовал в TikTok, обратило внимание издание Daily Mirror.

Фото: lenta.ru lenta.ru

Специалист, изпользующий в TikTok ник @ao, утверждает, что одна из самых частых ошибок при использовании посудомоечных машин — это предварительное ополаскивание стаканов и особенно грязных тарелок перед загрузкой. По его мнению, это вредно, потому что в результате чистящее средство не может вступить в реакцию с остатками пищи и напитков и работает не так, как надо.