Эксперт объяснила, как украсить приусадебный участок

Обновить декор дачного участка можно, не приобретая новую садовую мебель, а переделав старую. Об этом рассказало издание Express, обратившееся к дизайнеру Ханне Рауч. Для начала можно переработать мебель без лишних трат с помощью новой краски, предложила эксперт. Она советует использовать краски нейтральных оттенков для крупных объектов и яркие — для декора.
В конце стоит добавить лака для блеска. Ханна Рауч также предлагает использовать в саду старые зеркала в рамах. Зеркала лучше разместить среди листвы, чтобы создать иллюзию "таинственного сада". Для декора также подойдут горшки для растений — это простой предмет для вторичной переработки.
Кухонные кастрюли и сковороды будут исполнять ту же роль и хорошо смотреться в саду. Если бюджет ограничен, можно превратить деревянные поддоны в стильные журнальные столики в деревенском стиле. А обрезки старого настила могут стать угловым диваном или садовой дорожкой. Ранее "Газета.Ru" писала, как эксперт объяснила, почему стиральные машины "убегают" и как это исправить.