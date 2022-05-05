Эксперт объяснила, как украсить приусадебный участок

Обновить декор дачного участка можно, не приобретая новую садовую мебель, а переделав старую. Об этом рассказало издание Express, обратившееся к дизайнеру Ханне Рауч. Для начала можно переработать мебель без лишних трат с помощью новой краски, предложила эксперт. Она советует использовать краски нейтральных оттенков для крупных объектов и яркие — для декора.

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В конце стоит добавить лака для блеска. Ханна Рауч также предлагает использовать в саду старые зеркала в рамах. Зеркала лучше разместить среди листвы, чтобы создать иллюзию "таинственного сада". Для декора также подойдут горшки для растений — это простой предмет для вторичной переработки.