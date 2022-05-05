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49 минут назад

Эксперт объяснила, как украсить приусадебный участок старыми вещами

Газета.Ru

Обновить декор дачного участка можно, не приобретая новую садовую мебель, а переделав старую. Об этом рассказало издание Express, обратившееся к дизайнеру Ханне Рауч. Для начала можно переработать мебель без лишних трат с помощью новой краски, предложила эксперт. Она советует использовать краски нейтральных оттенков для крупных объектов и яркие — для декора.

Эксперт объяснила, как украсить приусадебный участок
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В конце стоит добавить лака для блеска. Ханна Рауч также предлагает использовать в саду старые зеркала в рамах. Зеркала лучше разместить среди листвы, чтобы создать иллюзию "таинственного сада". Для декора также подойдут горшки для растений — это простой предмет для вторичной переработки.

Кухонные кастрюли и сковороды будут исполнять ту же роль и хорошо смотреться в саду. Если бюджет ограничен, можно превратить деревянные поддоны в стильные журнальные столики в деревенском стиле. А обрезки старого настила могут стать угловым диваном или садовой дорожкой. Ранее "Газета.Ru" писала, как эксперт объяснила, почему стиральные машины "убегают" и как это исправить.

Дом и сад,
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