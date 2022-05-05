Как отстирать пятно от чернил с одежды: инструкция

Не спешите прощаться с любимой рубашкой или футболкой, если случайно испачкали ее потекшими чернилами. Пятно вполне можно отстирать, используя для этого подручные средства. Советами делится «Рамблер».
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Сода
- В небольшом блюдце смешать соду и немного воды, до состояния однородной кашицы.
- Аккуратно нанести смесь и немного втереть в пятно.
- Оставить на 30-40 минут.
- Застирать пятно вручную, а затем постирать обычным способом.
Перекись водорода и нашатырный спирт
- Смешать перекись и нашатырный спирт в пропорциях 1:1.
- Пропитать смесью ватный диск, удалить лишнюю влагу и протереть пятно.
- Повторять действия, меняя ватные диски, до тех пор, пока пятно не исчезнет.
- Постирать вещь обычным способом.
Молоко
- Немного молока подогреть и налить на пятно.
- Оставить на 30-60 минут.
- По истечении указанного времени немного потереть пятно мягкой тряпочкой.
- Затем постирать вещь с хозяйственным мылом руками.
- После этого постирать в стиральной машине.
Лимонный сок
Важно! Этот способ нельзя использовать для одежды белого цвета.
- Смешать сок половины лимона, немного хозяйственного мыла и чайную ложку лимонной кислоты.
- Нанести получившуюся смесь на пятно.
- Оставить на 30-40 минут.
- Немного застирать руками, а затем постирать обычным способом.