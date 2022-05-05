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28 минут назад

Как отстирать пятно от чернил с одежды: инструкция

Мира Маркина

Не спешите прощаться с любимой рубашкой или футболкой, если случайно испачкали ее потекшими чернилами. Пятно вполне можно отстирать, используя для этого подручные средства. Советами делится «Рамблер».

Как отстирать пятно от чернил с одежды: инструкция
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Сода

  • В небольшом блюдце смешать соду и немного воды, до состояния однородной кашицы.
  • Аккуратно нанести смесь и немного втереть в пятно.
  • Оставить на 30-40 минут.
  • Застирать пятно вручную, а затем постирать обычным способом.

Перекись водорода и нашатырный спирт

  • Смешать перекись и нашатырный спирт в пропорциях 1:1.
  • Пропитать смесью ватный диск, удалить лишнюю влагу и протереть пятно.
  • Повторять действия, меняя ватные диски, до тех пор, пока пятно не исчезнет.
  • Постирать вещь обычным способом.

Молоко

  • Немного молока подогреть и налить на пятно.
  • Оставить на 30-60 минут.
  • По истечении указанного времени немного потереть пятно мягкой тряпочкой.
  • Затем постирать вещь с хозяйственным мылом руками.
  • После этого постирать в стиральной машине.

Лимонный сок

Важно! Этот способ нельзя использовать для одежды белого цвета.

  • Смешать сок половины лимона, немного хозяйственного мыла и чайную ложку лимонной кислоты.
  • Нанести получившуюся смесь на пятно.
  • Оставить на 30-40 минут.
  • Немного застирать руками, а затем постирать обычным способом.
Дом и сад,
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