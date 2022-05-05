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1 час назад

Эксперт по садоводству объяснила, как спасти орхидею от гибели

Газета.Ruиещё 1

Комнатные орхидеи, которые начали увядать, можно спасти от гибели при помощи нескольких шагов. Об этом рассказали эксперты Express специалисты по садоводству компании Orchid Friends.

Эксперт по садоводству объяснила, как спасти орхидею от гибели
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В зависимости от проблемы орхидею можно спасти, пересадив ее в горшок, обрезав все отмершие корни и листья с распространяющейся бактериальной инфекцией или стимулировав рост",

— утверждают эксперты.

Одной из наиболее распространенных проблем с орхидеями является корневая гниль. Чтобы диагностировать ее, надо просто вытащить растение из горшка. Все плохие корни нужно удалить. Это можно сделать, обрезав их ножницами, смоченными перекисью водорода.

"Хотя орхидеям нужно просыхать между поливами, растение не любит оставаться сухим много дней подряд — оно быстро начнет страдать",

— предупредили специалисты.

Непосредственными видимыми признаками обезвоживания являются морщинистые вялые листья и очень сухая почвенная смесь. Ранее эксперты объяснили, как избавиться от моли с помощью уксуса.

Дом и сад,
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