Эксперт по садоводству объяснила, как спасти орхидею от гибели

Комнатные орхидеи, которые начали увядать, можно спасти от гибели при помощи нескольких шагов. Об этом рассказали эксперты Express специалисты по садоводству компании Orchid Friends.

"В зависимости от проблемы орхидею можно спасти, пересадив ее в горшок, обрезав все отмершие корни и листья с распространяющейся бактериальной инфекцией или стимулировав рост",

Одной из наиболее распространенных проблем с орхидеями является корневая гниль. Чтобы диагностировать ее, надо просто вытащить растение из горшка. Все плохие корни нужно удалить. Это можно сделать, обрезав их ножницами, смоченными перекисью водорода.