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58 минут назад

Раскрыты недорогие способы придать дому более богатый вид

Lenta.ru

Дизайнер интерьеров Престон Конрад, работавший на бренд Ralph Lauren, рассказал в своем аккаунте в Tik Tok о способах, которые помогут придать дому более богатый вид даже с ограниченным бюджетом. Об этом сообщает The Mirror.

Раскрыты недорогие способы придать дому более богатый вид
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первый раскрытый Конрадом способ сделать дом «дороже» — уложить ковры на пол в несколько слоев. При этом дизайнер рекомендует класть их так, чтобы они лежали не симметрично, а немного неровно или под углом.

«Это добавляет текстуру, визуально увеличивает помещение и делает ваш дом более ухоженным»,

— считает эксперт.

Еще один недорогой вариант — покупка римских штор. По мнению Конрада, этот элемент интерьера украсит любой дом, особенно кухню либо комнату с низкими потолками или невзрачными окнами.

Третий способ, который способен придать дому более «дорогой» вид за небольшие деньги — повесить на стену фотографии или картины и рисунки в рамках. По словам Конрада, для того, чтобы интерьер выглядел так, будто над ним потрудился дизайнер, нужно сочетать винтажные, деревянные рамки, а также «галерейные» рамки из черного дерева, которые часто используют на фотовыставках в музеях.

Кроме того, придать дому более богатый и модный вид удастся за счет смешения различных текстур в элементах интерьера — винтажных тканей, кожи, дерева и бетона. Наконец, Конрад посоветовал избавиться от шарообразных светильников и вместо этого установить более современное скрытое или частично скрытое освещение.

Дом и сад,
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