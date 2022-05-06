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2 часа назад

Раскрыт способ предотвратить выцветание одежды при стирке

Жительница Великобритании раскрыла способ предотвратить выцветание одежды при стирке. На соответствующее видео в соцсети обратили внимание в издании The Sun.

Раскрыт способ предотвратить выцветание одежды при стирке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Блогерша с никнеймом clothesdoctoruk рекомендует выворачивать вещи перед каждой стиркой. По ее словам, такой метод позволит сохранить цвет, вышивку и принты на ткани в хорошем состоянии на долгое время. Кроме того, большая часть загрязнений находится именно на внутренней стороне изделий, и соответствующая подготовка обеспечит их эффективную очистку. Специалистка также отмечает, что благодаря упомянутому способу катышки на вязаных вещах останутся незаметными.

В заключение юзерша посоветовала не стирать одежду разных цветов и материалов вместе, а также не злоупотреблять стиркой при высокой температуре.

«Стирка в холодной воде хороша не только для вещей, но и для экологии»,

— высказалась героиня материала в ролике.

Дом и сад,
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