Раскрыт способ предотвратить выцветание одежды при стирке

Жительница Великобритании раскрыла способ предотвратить выцветание одежды при стирке. На соответствующее видео в соцсети обратили внимание в издании The Sun.
Блогерша с никнеймом clothesdoctoruk рекомендует выворачивать вещи перед каждой стиркой. По ее словам, такой метод позволит сохранить цвет, вышивку и принты на ткани в хорошем состоянии на долгое время. Кроме того, большая часть загрязнений находится именно на внутренней стороне изделий, и соответствующая подготовка обеспечит их эффективную очистку. Специалистка также отмечает, что благодаря упомянутому способу катышки на вязаных вещах останутся незаметными.
В заключение юзерша посоветовала не стирать одежду разных цветов и материалов вместе, а также не злоупотреблять стиркой при высокой температуре.
«Стирка в холодной воде хороша не только для вещей, но и для экологии»,
— высказалась героиня материала в ролике.