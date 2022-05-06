Раскрыт способ предотвратить выцветание одежды при стирке

Блогерша с никнеймом clothesdoctoruk рекомендует выворачивать вещи перед каждой стиркой. По ее словам, такой метод позволит сохранить цвет, вышивку и принты на ткани в хорошем состоянии на долгое время. Кроме того, большая часть загрязнений находится именно на внутренней стороне изделий, и соответствующая подготовка обеспечит их эффективную очистку. Специалистка также отмечает, что благодаря упомянутому способу катышки на вязаных вещах останутся незаметными.