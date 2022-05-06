Раскрыт способ предотвратить выцветание одежды при стирке

Жительница Великобритании раскрыла способ предотвратить выцветание одежды при стирке. Лайфках, рассказанный женщиной, передает The Sun.
Блогерша с никнеймом clothesdoctoruk рекомендует выворачивать вещи перед каждой стиркой. По ее словам, такой метод позволит сохранить цвет, вышивку и принты на ткани в хорошем состоянии на долгое время. Кроме того, большая часть загрязнений находится именно на внутренней стороне изделий.
Не менее важно сортировать вещи до стирки и не стирать одежду разных цветов и материалов вместе, а также не злоупотреблять стиркой при высокой температуре.
«Стирка в холодной воде хороша не только для вещей, но и для экологии», - сообщила она.
До этого мы рассказывали об опасности ручной стирки.