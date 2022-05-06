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1 час назад

Раскрыт способ предотвратить выцветание одежды при стирке

Даша Краснова

Жительница Великобритании раскрыла способ предотвратить выцветание одежды при стирке. Лайфках, рассказанный женщиной, передает The Sun.

Раскрыт способ предотвратить выцветание одежды при стирке
Фото: unsplashunsplash

Блогерша с никнеймом clothesdoctoruk рекомендует выворачивать вещи перед каждой стиркой. По ее словам, такой метод позволит сохранить цвет, вышивку и принты на ткани в хорошем состоянии на долгое время. Кроме того, большая часть загрязнений находится именно на внутренней стороне изделий.

Не менее важно сортировать вещи до стирки и не стирать одежду разных цветов и материалов вместе, а также не злоупотреблять стиркой при высокой температуре.

«Стирка в холодной воде хороша не только для вещей, но и для экологии», - сообщила она.

До этого мы рассказывали об опасности ручной стирки.

Дом и сад,
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