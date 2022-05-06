Как сделать маленькую ванную комнату визуально больше

С помощью простых приемов можно визуально сделать ванную комнату больше и придать ей интересный стиль.
Дизайнеры советуют не отчаиваться, если в вашей квартире совсем небольшая ванная комната. С помощью нескольких хитрых приемов помещение можно визуально сделать больше и грамотно распределить мебель и вещи.
Так, зеркала и прозрачные душевые кабины точно сделают ванную комнату визуально шире. С помощью рисунка на плитке можно также визуально сделать выше потолок. Кроме того, грамотно подобранная палитра оттенков добавит света и воздуха помещению, а удобная мебель поможет спрятать лишние вещи и средства ухода.