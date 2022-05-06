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55 минут назад

Как сделать маленькую ванную комнату визуально больше

runews24.ru

С помощью простых приемов можно визуально сделать ванную комнату больше и придать ей интересный стиль.

Как сделать маленькую ванную комнату визуально больше
Фото: runews24.rurunews24.ru

Дизайнеры советуют не отчаиваться, если в вашей квартире совсем небольшая ванная комната. С помощью нескольких хитрых приемов помещение можно визуально сделать больше и грамотно распределить мебель и вещи.

Так, зеркала и прозрачные душевые кабины точно сделают ванную комнату визуально шире. С помощью рисунка на плитке можно также визуально сделать выше потолок. Кроме того, грамотно подобранная палитра оттенков добавит света и воздуха помещению, а удобная мебель поможет спрятать лишние вещи и средства ухода.

Дом и сад,
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