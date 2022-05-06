Нужны ли плодовым деревьям внекорневые подкормки

Чаще всего у нас деревья страдают от нехватки железа, так называемого неинфекционного хлороза. Начитавшись книг или каких то пособий по плодоводству для нечерноземной зоны, где пишут, что в посадочную яму или под перекопку нужно вносить известь, дачники вооружаются ею, а некоторые сыплют ее просто нещадно. Или еще любят вносить золу. Это вообще катастрофа! И считают, что чем больше золы, тем лучше. Но это не так. Зола подщелачивает почву, и в щелочной среде железо, которого у нас достаточно в почве, связывается в нерастворимые комплексы.