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2 часа назад

Нужны ли плодовым деревьям внекорневые подкормки

Крестьянская жизнь

Бывает такой острый дефицит какого то микроэлемента, когда необходимо сделать внекорневые подкормки.

Нужны ли плодовым деревьям внекорневые подкормки
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Чаще всего у нас деревья страдают от нехватки железа, так называемого неинфекционного хлороза. Начитавшись книг или каких то пособий по плодоводству для нечерноземной зоны, где пишут, что в посадочную яму или под перекопку нужно вносить известь, дачники вооружаются ею, а некоторые сыплют ее&nbsp;просто нещадно. Или еще любят вносить золу. Это вообще катастрофа! И считают, что чем больше золы, тем лучше. Но это не так. Зола подщелачивает почву, и в щелочной среде железо, которого у нас достаточно в почве, связывается в нерастворимые комплексы.

Растения поглощают железо в двухвалентной форме, а в результате химической реакции с известью или щелочью в составе золы оно переходит в трехвалентную форму и становится недоступным для растений. Вот в этом случае приходится прибегать к внекорневым подкормкам опрыскивать хелатом железа или слабым раствором железного купороса по листьям.

Бывает и другое: частым явлением стало, когда корни дерева доросли до пласта, в котором содержится известь. Нехватка цинка провоцирует мелкорозеточность листьев, побеги становятся короткими, а листья, к примеру, яблони длинными, как у ивы. И получается, что они собираются словно в розетку. Дерево становится угнетенным, плодов не дает и начинает пропадать. Тогда следует проводить внекорневые подкормки сульфатом цинка.

Дом и сад,
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