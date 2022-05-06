Нужны ли плодовым деревьям внекорневые подкормки

Бывает такой острый дефицит какого то микроэлемента, когда необходимо сделать внекорневые подкормки.
Чаще всего у нас деревья страдают от нехватки железа, так называемого неинфекционного хлороза. Начитавшись книг или каких то пособий по плодоводству для нечерноземной зоны, где пишут, что в посадочную яму или под перекопку нужно вносить известь, дачники вооружаются ею, а некоторые сыплют ее просто нещадно. Или еще любят вносить золу. Это вообще катастрофа! И считают, что чем больше золы, тем лучше. Но это не так. Зола подщелачивает почву, и в щелочной среде железо, которого у нас достаточно в почве, связывается в нерастворимые комплексы.
Растения поглощают железо в двухвалентной форме, а в результате химической реакции с известью или щелочью в составе золы оно переходит в трехвалентную форму и становится недоступным для растений. Вот в этом случае приходится прибегать к внекорневым подкормкам опрыскивать хелатом железа или слабым раствором железного купороса по листьям.
Бывает и другое: частым явлением стало, когда корни дерева доросли до пласта, в котором содержится известь. Нехватка цинка провоцирует мелкорозеточность листьев, побеги становятся короткими, а листья, к примеру, яблони длинными, как у ивы. И получается, что они собираются словно в розетку. Дерево становится угнетенным, плодов не дает и начинает пропадать. Тогда следует проводить внекорневые подкормки сульфатом цинка.