Как подготовить теплицу к новому сезону

Подготовка теплицы к новому сезону – это комплексное мероприятие.

Фото: первоисточник первоисточник

Весной обязательно проводится обработка всего внутреннего помещения, вместе с поликарбонатом и даже ручками на дверях и форточках. Изначально из теплицы нужно убрать все лишнее (в том числе остатки растений). Далее можно начать обработку поликарбонатных листов, металлокаркаса, грунта. Для этих целей могут применяться бордоская жидкость и серные шашки.

Перед тем как провести мероприятие по обеззараживанию, поверхности вымываются при помощи усиленного мыльного раствора. Это позволит уничтожить до 70% вредных микроорганизмов. Далее можно начинать обработку при помощи фунгицидов. Грядки предварительно накрываются при помощи пленки.

Подготовка грядок в теплице весной предусматривает обработку биопрепаратами. Для этого подойдет препарат «Фитоспорин М». В нем содержатся живые споровые бактерии подавляющие вредоносную микрофлору, способствующие восстановлению полезной.

Количество необходимых удобрений зависит от выращиваемой культуры. Перегной или зрелый компост – универсальные средства для любых овощей. Их рассыпают слоем в 1-2 см по грядкам, сверху добавляется смесь из древесной золы и костной муки с расчетом 1 стакан на квадратный метр.