Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
29 минут назад

Садоводы рассказали, как избавиться от сорняков между плиткой

Газета.Ru

Эксперты по садоводству раскрыли способ избавления от сорняков на садовых дорожках. Об этом сообщает Express.

Садоводы рассказали, как избавиться от сорняков
Фото: газета.ругазета.ру

Садовые дорожки, как правило, становятся рассадниками сорняков, из-за чего выглядят неопрятно. Сотрудники Fantastic Services рассказали, что очистить плитку поможет уксус.

«Уксус можно использовать в качестве средства от сорняков. Благодаря содержащейся в нем уксусной кислоты, он буквально «сожжет» вредителей. Однако важно отметить, что не все виды уксуса будут работать одинаково хорошо. Уксус должен иметь концентрацию не менее 5%», — отметили эксперты.

Отмечается, что уксус поможет избавиться от мелких сорняков, а для более крупных растений будет неэффективным. Помимо уксуса, полезной может оказаться соль. «Для начала надо смешать в пульверизаторе воду с солью в пропорции 3:1. Затем распылить полученный раствор на сорняки, растущие между плиткой, и дождаться полного высыхания, после чего засыпать зараженные участки солью», — объяснили специалисты.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители