Садоводы рассказали, как избавиться от сорняков

«Уксус можно использовать в качестве средства от сорняков. Благодаря содержащейся в нем уксусной кислоты, он буквально «сожжет» вредителей. Однако важно отметить, что не все виды уксуса будут работать одинаково хорошо. Уксус должен иметь концентрацию не менее 5%», — отметили эксперты.

Отмечается, что уксус поможет избавиться от мелких сорняков, а для более крупных растений будет неэффективным. Помимо уксуса, полезной может оказаться соль. «Для начала надо смешать в пульверизаторе воду с солью в пропорции 3:1. Затем распылить полученный раствор на сорняки, растущие между плиткой, и дождаться полного высыхания, после чего засыпать зараженные участки солью», — объяснили специалисты.