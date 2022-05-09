Как собирать клубнику ведрами: правило четырех грядок

Когда места не так много, а поесть клубники хочется от души? На самом деле собрать хороший урожай клубники можно и на весьма ограниченном пространстве, главное — знать некоторые секреты. "Рамблер" рассказывает, как работает правило четырех грядок.

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Чтобы клубника не вырождалась и каждой год радовала ровными крупными ягодами, ее нужно пересаживать каждые четыре года. для многих поиски нового места могут стать проблемой, но ее легко решить, если соблюдать правило четырех грядок.

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Шаг 1

Выбираем самое солнечное место на участке. Если хотя бы половину дня клубника будет в тени, на грандиозный урожай можно не рассчитывать. Идеально — уместить здесь все четыре грядки, но если огород уже спланирован, то пусть они располагаются в разных местах. Если грядка одна, но большая, делим ее на четыре части. И начинаем работать с первой.

В первый год обрезаем клубнику, выбираем лучшие отростки и высаживаем на первую грядку. Весной обрабатываем клубнику как обычно. Урожай будет не слишком большим, как это всегда бывает на следующий год после пересадки, а вот отводки будут прекрасными, они пойдут на вторую грядку.

Шаг 2

В конце августа — начале сентября готовим вторую грядку и сажаем на ней отводки, которые получились на первой грядке. Обращайте внимание на то, чтобы прикорневая розетка оставалась на поверхности, кустики нельзя заглублять слишком сильно. Весной снова обрабатываем и подкармливаем. В этом году первая грядка даст прекрасный урожай, а на второй он будет чуть меньше.

Шаг 3

В конце сезона готовим третью грядку, на которую высаживаем лучшие побеги со второй грядки. Весной снова обрабатываем как обычно. На этот раз отличный урожай будет на первой и второй грядке, а третья даст клубники чуть меньше.

Шаг 4

Выбираем лучшие отводки, сформировавшиеся на третьей грядке, и высаживаем их на четвертую грядку. А с первой грядки удаляем все кусты, так как на следующий год, они уже не дадут хороший урожай. Весной на первую грядку можно посадить горох, горчицу или чеснок. В июне их можно будет убрать и дать земле отдохнуть до конца августа. А затем вновь посадить на этой грядке клубнику.