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2 часа назад

Эксперты по уборке объяснили, как очистить сковородку от ржавчины

Газета.Ru

Эксперты по уборке рассказали, как быстро убрать ржавчину со сковородки. Об этом сообщает Express. Сотрудники компании Essential Living поделилась лайфхаком по очистке сковороды от ржавчины.

Эксперты объяснили, как очистить сковородку от ржавчины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, избавиться от коррозии поможет обычная алюминиевая фольга.

"Прежде чем выбрасывать использованную фольгу, можно воспользоваться ею повторно, чтобы очистить заржавевшую сковородку",

— объясняет эксперт.

Нужно лишь скомкать фольгу и протереть ею загрязненные участки, словно щеткой. Отмечается, что этот способ не подойдет для посуды с антипригарным покрытием. Чтобы предотвратить появление ржавчины на сковородках, эксперты советуют протирать их после мытья использованным влажным чайным пакетиком.

Дом и сад,
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