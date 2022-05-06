Эксперты объяснили, как очистить сковородку от ржавчины

Эксперты по уборке рассказали, как быстро убрать ржавчину со сковородки. Об этом сообщает Express. Сотрудники компании Essential Living поделилась лайфхаком по очистке сковороды от ржавчины.

"Прежде чем выбрасывать использованную фольгу, можно воспользоваться ею повторно, чтобы очистить заржавевшую сковородку",

Нужно лишь скомкать фольгу и протереть ею загрязненные участки, словно щеткой. Отмечается, что этот способ не подойдет для посуды с антипригарным покрытием. Чтобы предотвратить появление ржавчины на сковородках, эксперты советуют протирать их после мытья использованным влажным чайным пакетиком.