Россиянам посоветовали выращивать лекарственные растения

Телеведущая Марина Рыкалина посоветовала россиянам посадить на даче лекарственные растения и дала рекомендации по их выращиванию. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Принцип аптекарского огорода, как отметила Рыкалина, очень прост: надо рассортировать все травы, которые хочется посадить на даче, по условиям ухода за ними и высаживать на одной грядке те из них, у которых они примерно одинаковы. При подкормке лекарственных растений лучше не использовать минеральные удобрения, подойдет только качественный навоз.

Рыкалина объяснила, что правила посадки зависят от времени года. «Если сейчас кто-то выращивает рассаду, нельзя просто взять и высадить ее в холодный грунт, потому что могут быть заморозки. При этом, если растение у вас уже есть или кто-то дает растение, которое зимовало на участке, то сейчас самое время», — говорит она.