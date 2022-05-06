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56 минут назад

Россиянам посоветовали выращивать на даче лекарственные растения

Lenta.ru

Телеведущая Марина Рыкалина посоветовала россиянам посадить на даче лекарственные растения и дала рекомендации по их выращиванию. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Россиянам посоветовали выращивать лекарственные растения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Принцип аптекарского огорода, как отметила Рыкалина, очень прост: надо рассортировать все травы, которые хочется посадить на даче, по условиям ухода за ними и высаживать на одной грядке те из них, у которых они примерно одинаковы. При подкормке лекарственных растений лучше не использовать минеральные удобрения, подойдет только качественный навоз.

Рыкалина объяснила, что правила посадки зависят от времени года. «Если сейчас кто-то выращивает рассаду, нельзя просто взять и высадить ее в холодный грунт, потому что могут быть заморозки. При этом, если растение у вас уже есть или кто-то дает растение, которое зимовало на участке, то сейчас самое время», — говорит она.

По ее словам, универсальных рекомендаций по высадке лекарственных трав не существует: мелкие семена надо сеять поверхностно и закрывать пленкой или стеклом, крупные — закапывать в землю, тимьян любит расти на возвышенности, в почве с добавлением песка, душица предпочитает легкий грунт, а мята неприхотлива и растет везде.

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