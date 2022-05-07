По какой причине не прорастают семена томата

– Причин тому, что не взошли, может быть много, но эта одна из наиболее вероятных, – говорит специалист. – У меня тоже был в этом году похожий опыт. Посеяла семена томатов 18 марта, в их всхожести была уверена на все 100 %. Но, к моему удивлению, один из сортов не дал всходы. Я махнула на эту проблему рукой – ну, не взошел и не взошел. Что поделать, бывает!