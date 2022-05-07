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2 часа назад

По какой причине не прорастают семена томата

Крестьянская жизньиещё 1

Почему не проросли семена томата, как отличить культурный саженец от дички, можно ли самим сделать бордоскую смесь? Наши эксперты отвечают на вопросы.

По какой причине не прорастают семена томата
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Как пояснила главный агроном областного общества садоводов Татьяна Орлова, скорее всего, семена старые, потому утратили всхожесть.

– Причин тому, что не взошли, может быть много, но эта одна из наиболее вероятных, – говорит специалист. – У меня тоже был в этом году похожий опыт. Посеяла семена томатов 18 марта, в их всхожести была уверена на все 100 %. Но, к моему удивлению, один из сортов не дал всходы. Я махнула на эту проблему рукой – ну, не взошел и не взошел. Что поделать, бывает!

Но почти месяц спустя они начали всходить. В чем была причина – остается загадкой. Возможно, были пересушены. Можно понаблюдать, какое количество семян проклюнулось из общей массы замоченных.

Только держать их нужно не при комнатной температуре, а положить семена ближе к батарее. Не на нее саму – там может быть слишком жарко. А так, чтобы поддерживать температуру +27…+30 градусов.

Накрыть часть батареи старым полотенцем и на него положить полиэтиленовый пакетик, в котором будут находиться семена во влажной тряпочке. Температура при проращивании их должна быть на 3–4 градуса выше оптимальной для роста, а она составляет +24…+25 градусов.

Наберитесь терпения и подержите так семена еще с недельку, может быть, они все таки проклюнутся. Но уж если и через этот отрезок времени не случится ничего, то, значит, семена точно потеряли всхожесть.

Дом и сад,Татьяна Орлова,
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