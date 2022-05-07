По какой причине не прорастают семена томата

Почему не проросли семена томата, как отличить культурный саженец от дички, можно ли самим сделать бордоскую смесь? Наши эксперты отвечают на вопросы.
Как пояснила главный агроном областного общества садоводов Татьяна Орлова, скорее всего, семена старые, потому утратили всхожесть.
– Причин тому, что не взошли, может быть много, но эта одна из наиболее вероятных, – говорит специалист. – У меня тоже был в этом году похожий опыт. Посеяла семена томатов 18 марта, в их всхожести была уверена на все 100 %. Но, к моему удивлению, один из сортов не дал всходы. Я махнула на эту проблему рукой – ну, не взошел и не взошел. Что поделать, бывает!
Но почти месяц спустя они начали всходить. В чем была причина – остается загадкой. Возможно, были пересушены. Можно понаблюдать, какое количество семян проклюнулось из общей массы замоченных.
Только держать их нужно не при комнатной температуре, а положить семена ближе к батарее. Не на нее саму – там может быть слишком жарко. А так, чтобы поддерживать температуру +27…+30 градусов.
Накрыть часть батареи старым полотенцем и на него положить полиэтиленовый пакетик, в котором будут находиться семена во влажной тряпочке. Температура при проращивании их должна быть на 3–4 градуса выше оптимальной для роста, а она составляет +24…+25 градусов.
Наберитесь терпения и подержите так семена еще с недельку, может быть, они все таки проклюнутся. Но уж если и через этот отрезок времени не случится ничего, то, значит, семена точно потеряли всхожесть.