Почему томаты и огурцы плохо уживаются в одной теплице

По ее словам, кусты томата любят, когда внешняя среда чуть прохладнее, а огурцы капризны – они не переносят сквозняков и реагируют на них уменьшением плодоношения. Но в связи с нехваткой места многие огородники нередко высаживают эти растения в одной теплице.