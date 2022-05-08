Почему томаты и огурцы плохо уживаются в одной теплице

Томаты и огурцы родом из жарких стран, но каждая культура предпочитает свой микроклимат, рассказала aif.ru заведующая тепличным комплексом Федерального научного центра овощеводства, кандидат сельхознаук Наталья Вершинина.
По ее словам, кусты томата любят, когда внешняя среда чуть прохладнее, а огурцы капризны – они не переносят сквозняков и реагируют на них уменьшением плодоношения. Но в связи с нехваткой места многие огородники нередко высаживают эти растения в одной теплице.
«Попробуйте отгородить их плотной завесой, чтобы на одной стороне теплицы можно было почаще открывать форточки для проветривания», – порекомендовала Вершинина.
Еще один способ угодить обоим культурам – подбирать сорта томатов для открытого грунта. Эксперт отметила, что ультраранние успевают дать хороший урожай даже в условиях северного лета.