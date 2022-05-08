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1 час назад

Эксперт рассказала, почему томаты и огурцы плохо уживаются в одной теплице

Мир24иещё 1

Томаты и огурцы родом из жарких стран, но каждая культура предпочитает свой микроклимат, рассказала aif.ru заведующая тепличным комплексом Федерального научного центра овощеводства, кандидат сельхознаук Наталья Вершинина.

Почему томаты и огурцы плохо уживаются в одной теплице
Фото: Мир24Мир24

По ее словам, кусты томата любят, когда внешняя среда чуть прохладнее, а огурцы капризны – они не переносят сквозняков и реагируют на них уменьшением плодоношения. Но в связи с нехваткой места многие огородники нередко высаживают эти растения в одной теплице.

«Попробуйте отгородить их плотной завесой, чтобы на одной стороне теплицы можно было почаще открывать форточки для проветривания», – порекомендовала Вершинина.

Еще один способ угодить обоим культурам – подбирать сорта томатов для открытого грунта. Эксперт отметила, что ультраранние успевают дать хороший урожай даже в условиях северного лета.

Дом и сад,Наталья Вершинина,
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