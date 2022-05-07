Дизайнер посоветовал снова вешать ковры на стены

Традиция вешать ковры на стену снова набирает популярность в России, заявил художник-концептуалист Евгений Гриневич, передает «Газета.Ru».
По словам художника, над настенными коврами смеются напрасно, поскольку, помимо декоративной, они также выполняют звукоизоляционную функцию.
«Многие вспоминают интерьеры советских квартир. Но не спешите смеяться, ведь они выполняют в доме важную функцию. Наши мамы и бабушки вешали их на стены, чтобы из соседней квартиры не могли узнать, о чем мы разговариваем», – объяснил дизайнер.
Гриневич отметил, что ковры – это древний и универсальный предмет интерьера, и посоветовал не спешить выбрасывать наследство от мам и бабушек.
Ранее дизайнеры назвали простые способы визуально увеличить маленькую квартиру. По словам экспертов, создать эффект большого пространства помогут определенные цвета и текстуры в отделке.
Так, удачным решением считается светлый пол. Он создает ощущение объема в помещении, отражая как естественные, так и искусственные лучи.