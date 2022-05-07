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1 час назад

Дизайнер посоветовал снова вешать ковры на стены

Мир24

Традиция вешать ковры на стену снова набирает популярность в России, заявил художник-концептуалист Евгений Гриневич, передает «Газета.Ru».

Дизайнер посоветовал снова вешать ковры на стены
Фото: Мир24Мир24

По словам художника, над настенными коврами смеются напрасно, поскольку, помимо декоративной, они также выполняют звукоизоляционную функцию.

«Многие вспоминают интерьеры советских квартир. Но не спешите смеяться, ведь они выполняют в доме важную функцию. Наши мамы и бабушки вешали их на стены, чтобы из соседней квартиры не могли узнать, о чем мы разговариваем», – объяснил дизайнер.

Гриневич отметил, что ковры – это древний и универсальный предмет интерьера, и посоветовал не спешить выбрасывать наследство от мам и бабушек.

Ранее дизайнеры назвали простые способы визуально увеличить маленькую квартиру. По словам экспертов, создать эффект большого пространства помогут определенные цвета и текстуры в отделке.

Так, удачным решением считается светлый пол. Он создает ощущение объема в помещении, отражая как естественные, так и искусственные лучи.

Дом и сад,
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