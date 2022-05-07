Дизайнер посоветовал снова вешать ковры на стены

«Многие вспоминают интерьеры советских квартир. Но не спешите смеяться, ведь они выполняют в доме важную функцию. Наши мамы и бабушки вешали их на стены, чтобы из соседней квартиры не могли узнать, о чем мы разговариваем», – объяснил дизайнер.