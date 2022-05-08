Врач назвал способ борьбы с перенапряжением после дачных работ

Баня, массаж и холодные компрессы помогут снять перенапряжение после дачных работ, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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По словам специалиста, после процедур боль должна утихнуть через сутки – трое, в противном случае рекомендуется обратиться к врачу. Насторожить должны любые покраснения, отеки, сильная боль, а также затруднения при ходьбе, отметил Тяжельников.

В беседе с РИА Новости врач объяснил, что боль может возникать при выработке молочной кислоты, если мышцы не тренированные. В связи с этим он рекомендовал добавлять нагрузку постепенно, чтобы избежать появления микротравм и растяжений.

Ранее врач и консультант сервиса "Доктор рядом" Екатерина Серебренникова рассказала, что должно быть в дачной аптечке. Она подчеркнула, что на дачу нужно взять растворы для обработки ран и ссадин, антигистаминные препараты, жаропонижающие, адсорбенты и градусник.