Садовод назвал способ получить урожай картофеля раньше

Председатель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, как получить урожай картофеля раньше положенного срока. Об этом сообщает «Мослента».

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По словам эксперта, некоторые сажают картофель уже в начале мая, однако большинство приступает к этому процессу в середине месяца.

«Тут все зависит от погоды, от почвы. Но готовить картошку к посадке сейчас точно уже пора», — считает садовод.

Андрей Туманов посоветовал выложить картофель в два-три слоя на рассеянном свете, чтобы он прорастал:

«Важно, чтобы появились не длинные росточки, а коротенькие, характерного для сорта цвета».

Чтобы клубни выросли быстрее, нужно посадить картофель в «гребни».