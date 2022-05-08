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2 часа назад

Садовод назвал способ получить урожай картофеля раньше

Мира Маркина

Председатель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, как получить урожай картофеля раньше положенного срока. Об этом сообщает «Мослента».

Садовод назвал способ получить урожай картофеля раньше
Фото: PixabayPixabay

По словам эксперта, некоторые сажают картофель уже в начале мая, однако большинство приступает к этому процессу в середине месяца.

«Тут все зависит от погоды, от почвы. Но готовить картошку к посадке сейчас точно уже пора», — считает садовод.

Андрей Туманов посоветовал выложить картофель в два-три слоя на рассеянном свете, чтобы он прорастал:

«Важно, чтобы появились не длинные росточки, а коротенькие, характерного для сорта цвета».

Чтобы клубни выросли быстрее, нужно посадить картофель в «гребни».

«Нужно разложить картошку по земле и сразу окучить. Таким образом она быстрее прорастет и даст урожай даже в холодную погоду», — сказал эксперт.

Ранее врач назвал способы избавиться от болей после дачных работ.

Дом и сад,Андрей Туманов,
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