Как заставить цвести денежное дерево

Толстянку, или денежное дерево, многие любят за неприхотливость и верят в то, что растение приносит деньги в дом. Но не всякий цветовод видел, как цветет это растение. "Рамблер" рассказывает, какие условия нужно создать, чтобы толстянка зацвела.

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Причин, почему толстянка не цветет, не так уж много:

Возраст. Цвести растение начинает на пятом-шестом году жизни, не раньше. Обильный полив. Толстянка — суккулент, это растение накапливает влагу в листьях и не нуждается в частых поливах.

Что делать

Если дерево молодое, то нужно просто запастись терпением. остальных случаях — сократить полив, используйте теплую отстоявшуюся воду. Нередко растения начинают цвести и плодоносить в неблагоприятных условиях, когда возникает угроза для их дальнейшей жизни. Если толстянку довольно часто поливать, она может не зацвести никогда.

Кое-что еще

Кроме полива, нужно обратить внимание на некоторые нюансы. Во-первых, растение любит подкормки и хорошо на них реагирует. Комплексное удобрение для кактусов вполне подойдет. Во-вторых, в теплое время года толстянку можно выносить на балкон, а в остальное время нужно регулярно проветривать комнату. Но и на балконе, и в комнате растение нельзя ставить под прямые лучи солнца, они могут вызвать ожоги. Лучше притенить растение или перенести вглубь комнаты.

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Не забывайте также удалять старые засохшие листья, а по мере роста растения его нужно пересаживать в новый горшок на 1-2 сантиметра больше, чем предыдущий.