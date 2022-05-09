Как заставить цвести денежное дерево

Толстянку, или денежное дерево, многие любят за неприхотливость и верят в то, что растение приносит деньги в дом. Но не всякий цветовод видел, как цветет это растение. "Рамблер" рассказывает, какие условия нужно создать, чтобы толстянка зацвела.
Причин, почему толстянка не цветет, не так уж много:
Если дерево молодое, то нужно просто запастись терпением. остальных случаях — сократить полив, используйте теплую отстоявшуюся воду. Нередко растения начинают цвести и плодоносить в неблагоприятных условиях, когда возникает угроза для их дальнейшей жизни. Если толстянку довольно часто поливать, она может не зацвести никогда.
Кроме полива, нужно обратить внимание на некоторые нюансы. Во-первых, растение любит подкормки и хорошо на них реагирует. Комплексное удобрение для кактусов вполне подойдет. Во-вторых, в теплое время года толстянку можно выносить на балкон, а в остальное время нужно регулярно проветривать комнату. Но и на балконе, и в комнате растение нельзя ставить под прямые лучи солнца, они могут вызвать ожоги. Лучше притенить растение или перенести вглубь комнаты.
Не забывайте также удалять старые засохшие листья, а по мере роста растения его нужно пересаживать в новый горшок на 1-2 сантиметра больше, чем предыдущий.
Соблюдая эти несложные правила, вы дождетесь того момента, когда денежное дерево расцветет.