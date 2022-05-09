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2 часа назад

Как правильно подготовить дачу к лету: советы эксперта

Мир24

В период майских праздников можно подготовить дачный участок к летнему сезону, рассказала агентству «Прайм» эксперт-дачник, преподаватель экономического факультета РУДН Елена Егорычева.

Как правильно подготовить дачу к лету: советы эксперта
Фото: Мир24Мир24

По ее мнению, данный процесс весьма индивидуален, поскольку одни люди не закрывают дачу на зиму, а у других она функционирует только в теплый период.

Егорычева отметила, что прежде всего на участок нужно привезти вещи, которые были отвезены на хранение в город. Также следует запустить водопровод и наполнить систему, если на зиму вода сливалась. Кроме того, необходимо включить отопительную систему, проветрить и просушить дом и все подсобные помещения.

Эксперт добавила, что важно обойти дом и все внутренние помещения и оценить, что следует отремонтировать. На участке необходимо убрать мусор, обработать деревья, подготовить компостную яму, поставить теплицы, если они не капитальные, засыпать грунт.

После выполнения перечисленных работ дачный сезон можно считать открытым.

Дом и сад,Елена Егорычева,РУДН,
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