Как правильно подготовить дачу к лету: советы эксперта

В период майских праздников можно подготовить дачный участок к летнему сезону, рассказала агентству «Прайм» эксперт-дачник, преподаватель экономического факультета РУДН Елена Егорычева.

Фото: Мир24 Мир24

По ее мнению, данный процесс весьма индивидуален, поскольку одни люди не закрывают дачу на зиму, а у других она функционирует только в теплый период.

Егорычева отметила, что прежде всего на участок нужно привезти вещи, которые были отвезены на хранение в город. Также следует запустить водопровод и наполнить систему, если на зиму вода сливалась. Кроме того, необходимо включить отопительную систему, проветрить и просушить дом и все подсобные помещения.

Эксперт добавила, что важно обойти дом и все внутренние помещения и оценить, что следует отремонтировать. На участке необходимо убрать мусор, обработать деревья, подготовить компостную яму, поставить теплицы, если они не капитальные, засыпать грунт.