Эксперт рассказала, как подготовить дачу к лету

По ее словам, сначала нужно привезти вещи, которые на зиму отвозили в город на хранение. Также необходимо запустить водопровод и наполнить систему, если на зиму вода сливалась, включить систему отопления, просушить и проветрить дом и остальные помещения. Затем стоит обойти весь дом, чтобы посмотреть, что следует отремонтировать.