Эксперт рассказала, как подготовить дачу к лету

Эксперт-дачник, преподаватель экономического факультета РУДН Елена Егорычева рассказала, как подготовить дачу к летнему сезону, передает "Прайм".
По ее словам, сначала нужно привезти вещи, которые на зиму отвозили в город на хранение. Также необходимо запустить водопровод и наполнить систему, если на зиму вода сливалась, включить систему отопления, просушить и проветрить дом и остальные помещения. Затем стоит обойти весь дом, чтобы посмотреть, что следует отремонтировать.
На самом участке нужно убрать мусор, подготовить компостную яму, установить теплицы, засыпать грунт и обработать деревья.