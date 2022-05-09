Названы гипоаллергенные растения, которыми можно озеленять города

Люди, склонные к поллинозу, будут меньше страдать от приступов аллергии на пыльцу в период цветения деревьев, если для озеленения городов при благоустройстве будут выбираться "гипоаллергенные" деревья. Об этом рассказала "Газете.Ru" генеральный директор АНО "Сад памяти", эксперт по экологии и устойчивому развитию Ольга Степченко.

"Ни для кого не секрет, что основными аллергенами среди деревьев являются цветущие. Хороший вариант "гиппоаллергенного" дерева - конский каштан. На его основе даже готовят различные косметические и лекарственные средства, что говорит о его целебных свойствах. В регионах с влажным климатом рекомендуется высаживать липу",

- сообщила Ольга Степченко.

Среди деревьев, представляющих угрозу для аллергиков, - береза, тополь, ива, черемуха, сирень и ольха, а также ель, можжевельник и пихта. При этом, по словам Ольги Степченко, каждый организм реагирует на пыльцу по-своему.

"Нужно понимать, что организм каждого человека уникален, поэтому сильная аллергическая реакция на одно дерево не всегда означает "непереносимость" других",

- отметила Ольга Степченко.