Перечислены поверхности, которые нельзя протирать уксусом

Эксперты по уборке назвали поверхности, которые нельзя протирать уксусом. Об этом рассказало издание The Scottish Sun .

Журналисты отметили, что при любом контакте с уксусом могут пострадать натуральный камень и дерево. Уточняется, что изделия из соответствующих материалов следует мыть только теплой водой с мылом. Кроме того, уксусный раствор способен повредить волокна шерстяного ковра, поверхность посуды из алюминия и чугуна.