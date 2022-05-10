Как выбрать хороший матрас на кровать

Удобный и мягкий не значит полезный — есть нюансы.

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Матрас поддерживает наше тело не менее 7-7,5 часов в сутки. Именно столько времени взрослый человек должен отдыхать ночью. Из-за неправильно подобранного матраса ухудшаются качество, глубина сна, появляются боли в спине, шее и других участках тела. Кроме того, в некоторых случаях ошибочный выбор матраса может способствовать развитию заболеваний опорно-двигательной системы.

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Как понять, что вам нужен новый матрас

Задайте себе несколько вопросов.

Появились ли у матраса неровности?

Провисает ли матрас?

Не кажется ли ваше спальное место слишком мягким?

Скрипит ли матрас?

Скатываетесь ли вы на середину матраса во время сна?

Появляются ли боли в спине или шее по утрам?

Вы долго ворочаетесь перед сном?

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Если на большинство вопросов вы ответили положительно, матрас точно пора менять.

Насколько мягким должен быть матрас

Следить за осанкой нужно постоянно, в том числе и ночью. Для этого понадобится хороший матрас, который будет удерживать ваше тело в физиологически правильном положении.

При выборе важно не ошибиться с жёсткостью изделия. Во время сна на слишком мягком матрасе позвоночник прогибается, вследствие чего мышцы постоянно перенапрягаются, возникают боли в спине и шее. Покупать чрезмерно жёсткий матрас тоже не стоит. В таком случае о комфорте можно забыть. Из-за сна на твёрдом матрасе оказывается сильное давление на позвоночник, которое также нередко становится причиной болезненных ощущений.

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Лучше приобрести матрас средней жёсткости — изделие будет оказывать необходимую поддержку позвоночнику. При этом вам будет удобно на нём спать. Только надо учитывать, что удобство — параметр очень индивидуальный. Перед покупкой обязательно полежите на матрасе 5-10 минут, чтобы определить, подходит ли он вам.

Какого размера матрас выбрать

За ночь человек совершает 50-60 различных телодвижений и переворачивается не меньше 10 раз. Убедитесь, что размер кровати подходит для подобных манёвров. Желательно, чтобы матрас был минимум на 15 сантиметров длиннее роста человека. При этом он должен быть достаточно широким — тогда вам будет удобно во сне переворачиваться с боку на бок.

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Из какого материала лучше покупать матрас

При изготовлении матрасов производители используют разные материалы: латекс, койр, шерсть, пенополиуретан, холлофайбер. Сочетание в одном изделии последних двух — оптимальный вариант. Пенополиуретан отлично поддерживает позвоночник, а холлофайбер придаёт матрасу упругости и обеспечивает хороший воздухообмен. Рекомендуется выбирать изделия с эффектом памяти, благодаря которому матрас повторяет форму тела, поддерживает позвоночник и разгружает суставы.

Нужен ли дополнительный матрас

Любое спальное место можно превратить в комфортное, ортопедическое. Для этого достаточно приобрести ортопедический матрас-топпер, который оказывает мягкую поддержку позвоночнику, адаптируется к форме тела, расслабляет мышцы и снимает напряжение. Его оптимальная высота даёт возможность использовать изделие как поверх основного матраса или дивана, так и отдельно на жёсткой поверхности. Существуют модели с эффектом памяти и эффектом массажа.

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На что обратить внимание при покупке